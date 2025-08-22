vineri, august 22, 2025
FOTBAL. Liga III-a: Dunărea Giurgiu și Axi Adunații Copăceni, debutează în noul sezon competițional 2025-2026, pe teren propriu

Joi, 21 august 2025, Federația Română de Fotbal a susținut  tragerea la sorți, la Casa Fotbalului, în urma căreia s-a stabilit programul sezonului regular al Ligii a III-a, sezonul competițional 2025-2026.

În noua ediție de campionat, cele 96 de echipe participante au fost împărțite în 8 serii de câte 12 formații.

Dunărea Giurgiu și Axi Adunații Copăceni,vor fi colege în sezonul competițional 2025-2026 în Liga III-a. Formațiile giurgiuvene vor face parte din Seria a V-a.

Per ansamblu, pare o serie mai grea, dar dacă analizezi echipele în detaliu vei constata că lucrurile nu stau chiar așa. Giurgiuvenii au ca obiectiv clasarea la mijlocul clasamentului, ca echipa să joace în  liga a III-a și în ediția viitoare.

 Prima etapă se va desfășura sâmbătă, 30 august 2025, de la orele 18.00. Repartizată în Seria a V-a, Dunărea Giurgiu va avea parte de un meci de foc în prima etapă, pe teren propriu, împotriva echipei Progresul  Spartac București.

Fotbaliștii de la Axi Adunații Copăceni debutează și ei tot pe teren  propriu, unde vor primi  replica formaţiei CSM Alexandria, în prima etapă a sezonului regulat.

Programul primei etape, sâmbătă, 30 august 2025, ora 18.00

FCU 1948 Craiova – Academica Balș

Cetatea Turnu Măgurele – Oltul Curtișoara

ACSO Filiași – CSL Nanov

Axi Arena – CSM Alexandria

Dunărea 2020 Giurgiu – Progresul Spartac

LPS HD Clinceni – Universitatea Craiova 2

Componeța seriei a V-a:  SCM Dunărea 2020 Giurgiu

1) LPS HD Clinceni

2) Progresul Spartac

3) ACS Axi Adunaţii Copăceni (ACS AXI Arena)

4) Dunărea Giurgiu

5) CSM Alexandria

6) Cetatea Turnu Măgurele

7) CSL Nanov( jud.Teleorman)

8) Universitatea Craiova 2

9) Petrolul Potcoava (ACS Academica Balș)

10) ACS Oltul Curtișoara

11) ACSO Filiași

 

(Costel Spînu)

