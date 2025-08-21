Directorului DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan, destinul i-a proiectat profesia! (VIDEO)

Joi, 21 august, am fost întâmpinați, cu multă căldură – și la propriu și la figurat – în biblioteca Episcopiei Giurgiu, de directorul DGASPC Giurgiu, Vișinel Costel Bălan, care și-a lansat cartea cu titlul ”Tranziția ieșirii din îngriire a tinerilor care sunt sau au fost în grija statului, în ultimii 10 ani.”
Vișinel Bălan s-a bucurat de suportul părintelui VICAR Arhim. Dr. ȘERBAN Teodor, a Lectorului universitar dr. Bogdan Bucur, dar și a unor prieteni dragi care – așa cum ne-a mărturisit autorul – l-au însoțit în perioade importante din viața sa.
Cuvântul de deschidere l-a avut părintele vicar Teodor, starețul Mănăstirii „Ioan Rusu”, care a dorit să precizeze faptul că este deosebit de onorat de a participa în rol de gazdă, la lansarea acestei cărți inspirată de teza de doctorat a lui Vișinel Costel Bălan .
Părintele Teodor și-a mărturisit, cu plăcută surprindere, bucuria împărtășită de foarte mulți oameni ( fie beneficiari ai sistemului de asistență socială, colegi ai autorului, fie reprezentanți ai autorităților…) pentru rezultatele extraordinare obținute de Vișinel Bălan în scurta sa activitate de până acum.
Rezultate ale științei de carte, dar și a empatiei și a sensibilității sale sufletești. Aprecierile părintelui paroh au fost completate de discursul lectorului universitar doctor Bogdan Bucur, care a vorbit despre valoarea reală a acestei cărți, produsul unei munci asidue, a unei cercetări academice cu adevărat importante și reale, cartea reprezentând un adevărat reper universitar, între atât de multă maculatură universitară, ca cea de astăzi.
Finalul prezentării i-a aparținut autorului acestei cărți, care ne-a prezentat parcursul său personal, educațional și totodată profesional. Mai întâi de toate Vișinel Bălan ne-a explicat că locul ales de el pentru lansarea acestei teze de doctorat, Episcopia Giurgiu, este justificată de apropierea sa de Biserică, dar și de episoadele din copilăria sa când el însuși un copil crescut într-un astfel de centru, fugea de la Casa de Copii, refugiindu-se la Mănăstirea Măgura.
Un alt episod emoționant povestit de autor a fost acela legat de doi prieteni dragi ce au murit, bolnavi de leucemie. Un moment în care – așa cum declara directorul DGASPC – a avut prima răfuială cu Dumnezeu, cităm: ”M-am judecat cu Dumnezeu!”
Cartea, pe lângă valoarea sa științifică, redă o parte din viața unui copil și ulterior a unui tânăr care provine el însuși din acest sistem. Beneficiar al unor drame, eșecuri, autorul descrie luptele sale permanente cu viața, dar și speranța că poate învinge orice obstacol din acest sistem. Credința, dorința de a face bine, de a se implica, de a schimba destine l-a transformat, încet, încet într-un învingător, Vișinel Bălan având astăzi capacitatea, experiența de a implementa reforme sustenabile din calitatea de director.
O carte care sperăm că va fi citită, nu numai de cei implicați, fiind în același timp un studiu de caz, de cercetare, o carte în care povestea unui tânăr ce nu vorbea, ce putea deveni la un moment dat un personaj din cărțile de psihiatrie, și-a schimbat destinul la 180 de grade, astăzi fiind un tânăr de succes, împlinit, care și-a găsit sensul în această viață, a-a cum mărturisește.
Cartea cuprinde șapte capitole interesante, dar și chestionare, grile, fiind un real suport pentru cei implicați în acest sistem extrem de complex al protecției sociale a persoanelor vulnerabile.