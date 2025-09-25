joi, septembrie 25, 2025
622 de ani de istorie, 622 de ani de suflet : Giurgiu, orașul de pe malul Dunării își sărbătorește identitatea!

Giurgiu nu este doar un punct pe hartă, ci un loc unde timpul a adunat povești, legende și oameni care au clădit, generație după generație, un oraș cu o identitate aparte. La cei 622 de ani de la prima atestare documentară, sărbătorim nu doar trecutul, ci și rădăcinile adânci care ne leagă de acest pământ și de apele Dunării.

Giurgiu ieri

 În 23 septembrie 1403, domnitorul Mircea cel Bătrân semna un hrisov prin care Giurgiu intra în paginile istoriei.

De atunci, acest loc a devenit martor la lupte, alianțe și schimbări, dar și la renașteri, la construcția de poduri, străzi, școli și destine.

Giurgiu a fost deopotrivă cetate de apărare și poartă de comerț, un bastion pe linia Dunării și un spațiu de întâlnire a culturilor. Aici, fiecare stradă și fiecare clădire poartă amintirea unor vremuri în care orașul se ridica, căzând și renăscând din propria-i putere.

Astăzi, Giurgiu trăiește prin oamenii săi: profesori care duc mai departe învățătura, medici care salvează vieți, artiști care păstrează spiritul viu, sportivi care duc numele orașului mai departe și simpli locuitori care prin munca lor de zi cu zi țes povestea prezentului.

Giurgiu astăzi

Dunărea, vechiul prieten și partener de drum al Giurgiului, rămâne simbolul orașului. Fluviul care leagă maluri, oameni și destine, poartă cu sine și amintirea celor 622 de ani de istorie.

Giurgiu este un oraș al trecutului, dar și al viitorului. Sărbătorirea celor 622 de ani nu este doar un moment festiv, ci o promisiune: aceea de a păstra vie moștenirea și de a construi mai departe, pentru generațiile ce vor veni.

La mulți ani, Giurgiu! La mulți ani oamenilor care dau viață acestui oraș!

(Florian Tincu)

