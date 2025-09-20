FOTBAL. În Liga III-a, etapa a 4-a, „Dunărea Giurgiu” merge după puncte la Curtișoara

Etapa a patra a Ligii a III-a, seria a V-a, a început de vineri, 19 septembrie, cu patru meciuri programate de la ora 17.00, și continuă sâmbătă, tot la aceeași oră, cu ultimul meci al etapei Oltu Curtișoara – Dunărea Giurgiu.
Oltu Curtișoara și Dunărea Giurgiu, se vor confrunta sâmbătă, 20 septembrie, pe stadionul ”Tineretului” din Curtișoara. Partida programată să se dispute de la ora 17:00, contează pentru cea dea patra etapă din Liga III-a, seria a 5-a.
Înainte de etapa a 3-a a Ligii a III-a, Curtișoara a adunat 6 puncte, în timp ce „Dunărea Giurgiu” a acumulat 4 puncte. Ambele echipe au câte o înfrângere, având mare nevoie de puncte pentru a prinde încredere și a urca în clasament.
Mai trebuie spus că Dunărea este la două puncte de locul 4, ocupat acum de Oltul Curtișoara. Giurgiuvenii vor încerca astfel să confirme rezultatele bune din ultimele două etape, de aceea meciul dintre cele două combatante se anunță unul extrem de disputat.
Interesant de văzut dacă antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Argeș Vintilă, va continua să mizeze pe aceeași formulă de echipă cu care a început etapa trecută din actualul campionat.
Și dacă tot am amintit de campionat, să notăm că în runda a cincea, Dunărea va sta, datorită excluderii echipei „FCU 1948 Craiova”, următorul meci pentru echipa giurgiuveană fiind vineri, 26 septembrie, de la ora 17.00, atunci când giurgiuvenii vor juca în deplasare cu Cetatea Turnu Măgurele.
Programul etapei a 4-a:
Vineri 19 Septembrie 2025, ora 17.00
ACS Academica Balș – AFC Progresul 1944 Spartac 2-1
CSM Alexandria – Universitatea Craiova 2 1-0
CSL Nanov – ACS L.P.S. H.D. Clinceni 0-6
Cetatea Turnu Măgurele – ACSO Filiaşi 3-0
Sâmbătă 20 Septembrie 2025,ora17:00:
ACS Oltul Curtişoara – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
ACS AXI Arena – Stă