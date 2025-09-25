FOTBAL. Liga a III-a, seria a 6-a: Giurgiuvenii vor un rezultat pozitiv în deplasarea de la Turnu Măgurele!

joi, septembrie 25, 2025
Vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 17.00, în runda cu numărul 6 din Liga III-a, Seria a V-a, „Dunărea Giurgiu” va juca în deplasare pe terenul celor de la „Cetatea Turnu Măgurele”, un duel de tradiție și  intensitate.

Cu un moral bun după partida susținută la Curtișoara, fotbaliștii  giurgiuveni vor încerca să obțină un rezultat pozitiv pe terenul ocupantei locului secund al clasamentului, mai ales că duelurile cu Cetatea au mereu o încărcătură specială.

De cealaltă parte, „Cetatea Turnu Măgurel”, echipă galonată a fotbalului teleormănean, are pretenții mari, mocnind de dorința de a-și confirma statutul de formație neînvinsă de la începutul sezonului regular.

Meciul se va disputa vineri, 26 septembrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Municipal” din Turnu Măgurele.

Vineri 26, Septembrie 2025, ora 17.00

Academica  Balș – CSM Alexandria

CSL Nanov – Progresul Spartac

Cetatea Turnu Măgurele – Dunărea 2020 Giurgiu

ACSO Filiași – AXI Arena

Sâmbătă 27 Septembrie 2025, ora 17.00

Oltul Curtișoara – Universitatea Craiova 2

FCU 1948 Craiova – LPS HD Clinceni – ANULAT

 

(Costel Spînu)

