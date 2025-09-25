joi, septembrie 25, 2025
Campusul Dual de la Giurgiu  sau cronica unui eșec al „dualității”  dintre  promisiuni și realitate!


La  data 19 ianuarie 2024, la sediul Ministerului Educației se anunța cu mult fast și titluri triumfaliste, semnarea contractului de finanțare aferent proiectului „Campus politehnic regional pentru învățământ dual Giurgiu”.

Proiectul  trebuia  finanțat prin Planul Național de Redresare și
Reziliență, celebrul PNRR și avea  o valoare de aproximativ 23 de milioane de euro.

Proiectul viza realizarea unei rute complete de învăţământ tehnic,
atât de nivel mediu, cât şi superior, cu scopul de a apropia oferta
forţei de muncă calificată din cele trei judeţe (Giurgiu, Călărași și
Teleorman)  de nevoile reale de pe piaţa forţei de muncă, formarea
elevilor şi studenţilor urmând să se facă şi cu ajutorul firmelor
interesate de angajarea acestora, la finalizarea studiilor acestora.

Din nefericire, după dezbateri, controverse, zeci de discuții, visul frumos a luat sfârșit, odată  ce anumite proiecte au rămas fără finanțare și aici ne referim la proiectele a căror execuție nu  întruneau un procent de 30 %…

Exista o excepție pentru proiectele cu progres sub 30%, dar care pot fi finalizate la timp, însă din nefericire nu este și cazul  Campusului de la Giurgiu.

Ne aducem aminte cum o publicație locală titra cu majuscule: „De la VIS la REALITATE – Campus politehnic regional pentru învățământul dual în Giurgiu!”(Informația de Giurgiu – 22 iunie, 2023)

„Nu mai este doar un vis, este un proiect care a fost selectat pentru finanțare prin PNRR și va deveni realitate. Este unul dintre cele mai importante proiecte din județul nostru din ultimele trei decenii, o investiție care va aduce oportunități la care mulți dintre giurgiuveni nici nu mai visau” – mai scria autorul materialului.

Ba au apărut și schițele pe hârtie despre cum va arăta proiectul atunci când va fi gata. O bijuterie futuristă…Un poem arhitectural, ce mai! Bravo, aplauze, strângeri de mână, zâmbete de satisfacție și…

…Vremea a trecut, iar  mult trâmbițatul proiect al campusului politehnic regional pentru învățământ dual, urmează a fi îngropat în uitare, rămânând doar o fostă promisiune cu iz electoral, sortită, ca multe altele, eșecului!

(Jurnal) 

