Primarul comunei Daia, Florin ȘERBAN, încheie o parte din lucrările de asfaltare… Școala din localitate, pregătită să își primească elevii în noul an de învățământ!

„În circa două săptămâni voi închide lucrările de asfaltare, la 12 kilometri de carosabil, la care ne chinuim de vreo 2 ani să-i finalizăm. Din cei 40 de kilometri finalizăm 12 acum , total asfalt avem aproape la jumătate, adică 20 de kilometri gata” – ne spunea primarul comunei Daia, Șerban Florin (foto) , în cursul unui dialog avut pe seama lucrărilor aflate în această perioadă în stadiul lor terminal.
Solicitat să ne spună care sunt proiectele ce ar putea fi derulate în următoarea perioadă, primarul Florin Șerban ne spunea că în actualele condiții, în contextul măsurilor luate de Guvern nimic nu poate fi previzionat.
Foto: La început de an școlar la Școala din comuna Daia (foto arhivă)
Întrebat despre noul an de învățământ ce va debuta luni, primarul localității ne spunea:
„Suntem pregătiți cu tot ce este nevoie pentru a întâmpina noul an școlar în localitatea noastră” , conștient de cât de spațioase și cochete sunt școala și grădinița din localitatea pe care o gestionează cu talent managerial – așa cum a dovedit până acum.
Foto: Grădinița din comuna Daia – judetul Giurgiu (foto arhivă)
„Am făcut o solicitare Consiliului județean pentru rechizite și se parte că vom primi niște ghiozdănele care vor fi nu numai utile copiilor dar cu siguranță îi vor bucura. Acest lucru s-a decis cu câteva zile în urmă în cadrul unei ședințe extraordinare a CJ Giurgiu.
Ba chiar mă folosesc de acest dialog cu dvs. pentru a mulțumi președintelui Toma Petcu și respectiv consilierilor județeni pentru gestul făcut. Dacă în anii trecuți dădeam aceste lucruri de la noi, din Primărie, de data aceasta chiar nu aveam sursele necesare pentru așa ceva. Iată de ce este salutar gestul Consiliului județean… Cu siguranță copiii vor găsi ghiozdănelele pe bănci, în prima lor zi de școală” – ne-a mai precizat primarul localității Daia, Florin Șerban.