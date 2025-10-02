Rețea uriașă de trafic de persoane destructurată! Cei vizați sunt înrudiți cu Clanul Butoane!

joi, octombrie 2, 2025
Polițiștii și procurorii au descins  joi dimineață (2 octombrie)  la domiciliul   unor persoane ce formaseră o grupare de criminalitate organizată ce însuma peste 30 de membri. Perchezițiile s-au desfășurat la 46 de adrese din București, Giurgiu și Ilfov, iar printre cei anchetați se află chiar și un polițist suspectat că ar fi sprijinit rețeaua.

Potrivit surselor  judiciare, cei vizați ar fi înrudiți cu clanul Butoane, deși nu fac parte din acea grupare.

Anchetatorii au descoperit că gruparea era formată din trei structuri, cu peste 30 de membri, ce operau pe raza județului Giurgiu.

Așa cum scriam cu ceva timp în urmă autorii acestei rețele foloseau o rețetă tot mai uzitată, aceea de a exploata femeile din anturajul lor:  iubite, soții, tinere sau chiar victime ale traficului.

Ele erau  trimise să facă  prostituție în Europa și în state din Orientul Mijlociu.

Operațiunea este coordonată de DIICOT – Structura Centrală și de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată.

Sursa: Știri pe surse

