FOTBAL. Liga a III-a, etapa a 10-a. „Dunărea Giurgiu”, se împiedică, dar staționează pe locul șapte!

Etapa a zecea a Ligii a III-a, la fotbal, seria a 5-a, a programat sâmbătă duelul dintre „Dunărea Giurgiu” și liderul seriei: „ACS L.P.S. H.D. Clinceni”. Meciul s-a disputat pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu.
Echipa Ilfoveană a învins cu scorul de 6-0 (4-0) prin golurile marcate de:Tony Constantin min. 3 – autogol, Ionuț Nadolu min.7, Bogdan Tănase min.37 și 42, Alexandru Ionică min.83, și 90.
Giurgiuvenii au acumulat a patra înfrângere, în cele 10 etape disputate în campionat. După trei înfrângeri consecutive giurgiuvenii trebuie să se trezească până nu e prea târziu. Tragem un semnal de alarmă și trebuie anunțat un moment zero la Dunărea, de restart, altfel lucrurile vor fi din ce în ce mai rele.
După această înfrângere „Dunărea Giurgiu” staționează pe locul 7 în clasamentul Ligii a III-a, cu 11 puncte. Pentru „Dunărea Giurgiu” urmează etapa ultima etapă a turului, vineri, 31 octombrie 2025, în deplasare unde va întâlni echipa Universitatea Craiova 2.
DUNĂREA: Stanciu – Erdogan, T. Constantin, Cazacu – Lobonț, Mănăilă, D. Coman, Pleșca – Blaga, A. Marin, Bălțat. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă. Au mai evoluat: D. Anghel, Pasăre, Irimia, Florescu și Șerbănescu.
CLINCENI: Dumitrescu – Corbu, A. Răuță, Ustinescu, Nadolu – Paliu – R. Barbu, Cotea – B. Tănase, Zătreanu, Ionică. Antrenor: Paul PÂRVULESCU. Au mai evoluat: Ciocan, Manole, O. Oancea, Bledea și Discălicău.
Rezultatele etapei a 10-a:
ACS Academica Balș – ACS Oltul Curtişoara 5-3
ACSO Filiaşi – AFC Progresul 1944 Spartac 2-3
ACS Axi Arena – Universitatea Craiova 2 1-2
Cetatea Turnu Măgurele – CSM Alexandria 2-0
Dunărea 2020 Giurgiu – L.P.S. H.D. Clinceni 6-0
CSL Nanov – Stă
Clasament
1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 9 7 2 0 26 – 7 (19) 23
2.CSM Cetatea Turnu Măgurele 9 6 3 0 17 – 7 (10) 21
3.ACS Academica Balș 9 6 1 2 19 – 12 (7) 19
4.Universitatea Craiova 2 9 5 3 1 14 – 8 (6) 18
5.ACS Oltul Curtişoara 10 5 0 5 15 -18 (-3 15
6.CSM Alexandria 9 3 3 3 12 – 11 (1) 12
7.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 9 3 2 4 8 – 21 (-7) 11
8.AFC Progresul 1944 Spartac 9 3 0 6 12 – 16 (-4) 9
9.ACS Axi Arena 9 2 1 6 11 – 15 (-4) 7
10.CSL Nanov 9 1 1 7 5 – 20 (-15) 4
11.ACSO Filiaşi 9 1 0 8 5 – 15 (-10) 3
Etapa Viitoare:
Vineri 31 Octombrie 2025, ora 15:00:
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – ACS Academica Balș
Universitatea Craiova 2 – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
CSM Alexandria – ACSO Filiaşi
Sâmbătă 1 Noiembrie 2025,ora 15:00:
AFC Progresul 1944 Spartac
ACS Axi Arena – Progresul Spartac
CSL Nanov – CSM Cetatea Turnu Măgurele
ACS Oltul Curtişoara – Stă