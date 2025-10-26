Astăzi, 26 octombrie, zi de sărbătoare pentru creștini: Sfântul Dumitru (Dimitrie cel Nou)!

În fiecare an, pe data de 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru, un eveniment religios deosebit de semnificativ în calendarul toamnei.
De duminică, 19 octombrie, și până miercuri, 29 octombrie 2025, Capitala găzduiește pelerinajul închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.
Cine a fost Sf. Dumitru (Dimitrie cel Nou)
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut și ca Izvorâtorul de Mir, a fost un tânăr creștin din Tesalonic, Grecia, care a trăit în secolul al III-lea. Biserica îl prezintă ca pe un conducător plin de credință și milostenie. Părinții săi, un voievod al cetății și soția lui, l-au botezat în secret, ascunzându-și credința din cauza persecuțiilor păgâne de atunci. Dimitrie a crescut în familie, unde a învățat tainele creștinismului, devenind un tânăr înțelept și virtuos. După moartea tatălui său, a moștenit funcția de dregător al orașului Tesalonic.
Împăratul Maximian Galeriu, impresionat de respectul de care se bucura Dimitrie în rândul oamenilor, i-a încredințat conducerea orașului. Dimitrie a guvernat cu dreptate și a vorbit deschis despre credința sa în Hristos, aducând mulți oameni la creștinism. După o campanie victorioasă împotriva sciților, împăratul a cerut tuturor conducătorilor să aducă jertfe zeilor păgâni. Sfântul Dimitrie a refuzat cu curaj, spunând că este „soldatul lui Hristos” și nu poate să se închine idolilor, notează Doxologia.ro.
Furia împăratului a fost mare. În anul 304, Dimitrie a fost aruncat în temniță, iar în noaptea următoare, soldații au primit porunca să-l străpungă cu sulițele. A doua zi i-a fost tăiat capul. Așa și-a dat sfântul viața pentru credința sa, rămânând în istorie și în inimile credincioșilor ca un mare făcător de minuni.
De unde vine numele de Izvorâtorul de Mir
Una dintre cele mai cunoscute minuni legate de Sfântul Dimitrie este izvorârea de mir din mormântul său. Potrivit scrierilor Bisericii, după martiriu, „din mormântul său au început să curgă picături de mir frumos mirositor, prin care s-au săvârșit multe minuni și vindecări”. Din acest motiv, el este numit Izvorâtorul de Mir și este cinstit ca un mare făcător de minuni.
Minunile sfântului…
Tradiția consemnează multe întâmplări miraculoase. Slujitorul său credincios, Lupul, ar fi luat „haina stăpânului său, înmuiată în sânge, precum și inelul”, cu care a făcut numeroase vindecări și a alungat duhurile rele. Împăratul, aflând despre acestea, a poruncit ca și Lupul să fie decapitat, iar slujitorul și-a dat viața din dragoste pentru stăpânul său, conform Basilica.ro.
Cine sunt cei ce sărbătoresc onomastica
De Sfântul Dumitru românii sărbătoresc onomastica, numele…
La femei: Dumitrica; Dumitra; Dumitrana; Mița; Dumitriţa; Mimi.
La Bărbați: Dumitru; Dimitri; Mitică; Dimitrie; Dumitrache; Mitru; Mitrea; Mitache; Dumitrică; Mitu; Dima.
Potrivit statisticilor, majoritatea femeilor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Dumitru poartă numele de Dumitra (31.838), Dumitriţa (6.333) sau Miţa (4.038).
Dintre bărbaţii, 270.744 poartă numele Dumitru, 8.287 Mitică și alți 5.384 Dimitrie.
Potrivit tradiției populare, Sfântul Gheorghe marchează sfârșitul sezonului rece și începutul înverzirii naturii, în timp ce Sfântul Dumitru aduce cu el venirea iernii. Se spune că de la această zi încep să apară temperaturile scăzute și frunzele copacilor încep să cadă.
Există și superstiții legate de această zi. Se spune că nu este bine să se folosească pieptănul, deoarece se crede că poate atrage necazuri. Cei care respectă cu strictețe această superstiție vor fi protejați de boli.
(Sursa: Doxologia)