FOTBAL, Liga a III-a: „ Dunărea Giurgiu” a obținut prima victorie din acest sezon competițional!

„Dunărea Giurgiu” a obținut prima victorie din acest sezon competițional, după ce s-a impus la limită, 1-0 (1-0), în confruntarea de pe propriul teren, cu „CSL Nanov”, din runda cu numărul 3 a ligii a III-a, seria a 5-a.
Dunărea Giurgiu a jucat al doilea meci pe teren propriu din actualul sezon, dar nu pe terenul clasic din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici” din Giurgiu, ci pe stadionul Ion Mangeac din Comuna Izvoarele , județul Giurgiu, într-o soluție de avarie, cauzată de schimbarea gazonului.
Giurgiuvenii au pornit din postura de favoriți în cel de-al doilea meci pe teren propriu, în care gazdele și-au respectat statutul adăugând 3 puncte, în urma unei victorii obținută însă la limită, în fața unui adversar care a venit să provoace surpriza etapei.
Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul Tony Constantin în minutul 23. Dunărea a câștigat fără emoții o partidă care a controlat-o în totalitate. Scorul putea fi mai mare, dar din păcate T. Constantin și Florescu au ratat ocazii clare de gol… Primul a ratat lovind bara în timp ce cel de-al doilea a irosit două oportunităţi de a marca, aflat în postura de singur cu portarul.
În etapa viitoare „Dunărea Giurgiu” va juca în deplasare cu „Oltul Curtișoara”. Meciul este programat pentru sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 17.00.
Dunărea: Stanciu, Lobonț.Cazacu, T.Constantin, Irimia, Mănăilă, Pasăre, Anghel, A.Marin, Blaga, Bălțat. Au mai jucat: Florescu, Erdogan, Luca,Darius. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă.
⚽ LA FIRUL IERBII:Dunărea Giurgiu va juca provizoriu meciurile de pe teren propriu pe stadionul Ion Mangeac din Comuna Izvoarele.
Conducerea Clubului Dunărea Giurgiu a decis să schimbe suprafaţa terenului de joc, din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici”, pe care se desfăşurau meciurile de acasă ale echipei de fotbal. În aceste condiții meciurile de pe teren propriu se vor juca pe stadionul din Comuna Izvoarele. Din păcate stadionul din Port nu este omologat de FRF, datorită problemelor create de căile de acces. Pe stadionul din port se pot juca însă meciurile de Juniori și din Ligile inferioare.
Rezultate Liga III-a. Seria a V-a. Etapa a 3-a:
Cetatea Turnu Măgurele – Academica Balș 2-1
Arena – Oltul Curtișoara 1-2
Dunărea 2020 Giurgiu – CSL Nanov 1-0
LPS HD Clinceni – CSM Alexandria 2-1
Universitatea Craiova 2 – Progresul Spartac 2-1
Clasament Seria 5
1.Cetatea Turnu Măgurele 3 3 0 0 10 – 2 (8) 9
2.LPS HD Clinceni 3 2 1 0 7 – 4 (3) 7
3.Universitatea Craiova 2 3 2 1 0 5 – 3 (2) 7
4.Oltul Curtişoara 3 2 0 1 4 – 3 (1) 6
5.ACS AXI Arena 3 1 1 1 6 – 5 (1) 4
6.Dunărea Giurgiu 3 1 1 1 3 – 3 (0) 4
7.Progresul Spartac 3 1 0 2 4 -6 (-2) 3
8.CSL Nanov 3 1 0 2 2 -4 (-2) 3
9.CSM Alexandria 3 0 2 1 5 -6 (-1) 2
10.Academica Balș 3 0 1 2 2 – 4 (-2) 1
11.ACSO Filiași 2 0 0 2 0 – 2 (-2) 0
12.FCU Craiova 2 0 1 1 0 -6 (-6) -105
FCU 1948 Craiova a fost exclusă din campionat. Rezultatele craiovenilor din primele două runde, 0-0 cu Academica Balș și 0-6 cu Cetatea Turnu Măgurele, au fost anulate!
Etapa viitoare
Academica Balș – Progresul Spartac
CSM Alexandria – Universitatea Craiova 2
CSL NANOV – PS HD Clinceni
Oltul Curtișoara – Dunărea 2020 Giurgiu
Cetatea Turnu Măgurele – ACSO Filiași
