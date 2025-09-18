FOTBAL, Liga a III-a: „ Dunărea Giurgiu” a obținut prima victorie din acest sezon competițional!

⚽ LA FIRUL IERBII:Dunărea Giurgiu va juca provizoriu meciurile de pe teren propriu pe stadionul Ion Mangeac din Comuna Izvoarele. Conducerea Clubului Dunărea Giurgiu a decis să schimbe suprafaţa terenului de joc, din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici”, pe care se desfăşurau meciurile de acasă ale echipei de fotbal. În aceste condiții meciurile de pe teren propriu se vor juca pe stadionul din Comuna Izvoarele. Din păcate stadionul din Port nu este omologat de FRF, datorită problemelor create de căile de acces. Pe stadionul din port se pot juca însă meciurile de Juniori și din Ligile inferioare. Rezultate Liga III-a. Seria a V-a. Etapa a 3-a: Cetatea Turnu Măgurele – Academica Balș 2-1 Arena – Oltul Curtișoara 1-2 Dunărea 2020 Giurgiu – CSL Nanov 1-0 LPS HD Clinceni – CSM Alexandria 2-1 Universitatea Craiova 2 – Progresul Spartac 2-1 Clasament Seria 5 1.Cetatea Turnu Măgurele 3 3 0 0 10 – 2 (8) 9 2.LPS HD Clinceni 3 2 1 0 7 – 4 (3) 7 3.Universitatea Craiova 2 3 2 1 0 5 – 3 (2) 7 4.Oltul Curtişoara 3 2 0 1 4 – 3 (1) 6 5.ACS AXI Arena 3 1 1 1 6 – 5 (1) 4 6.Dunărea Giurgiu 3 1 1 1 3 – 3 (0) 4 7.Progresul Spartac 3 1 0 2 4 -6 (-2) 3 8.CSL Nanov 3 1 0 2 2 -4 (-2) 3 9.CSM Alexandria 3 0 2 1 5 -6 (-1) 2 10.Academica Balș 3 0 1 2 2 – 4 (-2) 1 11.ACSO Filiași 2 0 0 2 0 – 2 (-2) 0 12.FCU Craiova 2 0 1 1 0 -6 (-6) -105 FCU 1948 Craiova a fost exclusă din campionat. Rezultatele craiovenilor din primele două runde, 0-0 cu Academica Balș și 0-6 cu Cetatea Turnu Măgurele, au fost anulate! Etapa viitoare Academica Balș – Progresul Spartac CSM Alexandria – Universitatea Craiova 2 CSL NANOV – PS HD Clinceni Oltul Curtișoara – Dunărea 2020 Giurgiu Cetatea Turnu Măgurele – ACSO Filiași AXI Arena – Stă

(Costel Spînu)