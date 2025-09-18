De noaptea minții! Certificatul de viață, un nou document ce trebuie semnat de către unii pensionari! Când trebuie trimise și către cine…

joi, septembrie 18, 2025
Jurnal giurgiuvean
Certificatul de viața nu este o metaforă, nu e o glumă sinistră și  nici vreun contract semnat cu eternitatea. Este  obligația acelor pensionari care au domiciliul în străinătate.

Certificatul de viață este un document care confirmă că beneficiarul unei pensii plătite de statul român, care s-a stabilit cu domiciliul în străinătate, este în viață.  Din anul 2024, prevederile Legii 360/2023 prevăd  că acest document trebuie trimis caselor teritoriale de pensii, de două ori pe an.  Primul termen este finalul lunii martie, iar cel de-al doilea, este 30 septembrie.

Articolul prevede următoarele :

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”, prevede legea pensiilor.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit printr-un ordin, Ordinul 874/2024, modelul de document – Certificat de viață – care trebuie completat și trimis către casele teritoriale.

Cei care nu se conformează acestei reguli sinistre, riscă să nu-și primească pensia!

Despre acest tip de comunicare ne refeream atunci când blamam modul defectuos al unor instituții de a informa corect populația cu știri extrem de importante și relevante, nu doar cu cifre și comunicate seci, irelevante, însoțite de  fotografiile, cât un poster, al celor ce conduc instituțiile.

Astfel că rolul  celor ce coordonează instituțiile este acela de a oferi sprijin populației, de a-i informa în timp util despre drepturile și obligațiile lor și nicidecum de a demonstra cât de fotogenici sunt ei, ca șefi de instituții.

Florentina T.

