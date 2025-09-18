„Atenție, giurgiuveni! Escrocherii prin WhatsApp: rude și prieteni folosiți ca momeală pentru bani”

O nouă metodă de fraudă face ravagii în județul Giurgiu. Escrocii se folosesc de identitățile unor persoane reale, le copiază fotografiile și numele pe conturi false de WhatsApp, apoi contactează rudele și prietenii victimelor cerând bani, sub pretextul unor urgențe.
În ultima perioadă, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu au primit tot mai multe sesizări privind această metodă de înșelăciune, care se bazează pe emoțiile și bunăvoința oamenilor.
Cum acționează escrocii
Infractorii creează conturi false pe aplicații de mesagerie și, pentru a câștiga încrederea celor contactați, folosesc fotografia și numele unei persoane reale. Numărul de telefon, însă, este diferit. De pe acel cont fals, aceștia trimit mesaje în care invocă situații grave sau urgente – probleme medicale, accidente, blocaje financiare – și cer transferuri imediate de bani către conturi bancare comunicate de ei.
„Totul se desfășoară prin mesaje scrise. Escrocii pretind că nu pot vorbi la telefon din diverse motive plauzibile, tocmai pentru a împiedica verificarea identității. Din păcate, mai mulți giurgiuveni au căzut deja în plasă și au pierdut sume de bani”, transmit reprezentanții IPJ Giurgiu.
Recomandările poliției
Pentru a evita astfel de fraude, autoritățile fac un apel către cetățeni:
Nu trimiteți bani fără o confirmare suplimentară.
Verificați identitatea celui care cere bani printr-un apel pe numărul real al persoanei sau prin contactarea unei rude apropiate.
Nu vă bazați exclusiv pe discuțiile scrise, chiar dacă par credibile. O simplă verificare durează câteva minute și poate preveni pierderea unor sume importante.
Raportați imediat la Poliție orice tentativă de fraudă online.
Un fenomen în creștere
Specialiștii avertizează că acest tip de înșelăciune este în expansiune la nivel național, profitând de rapiditatea comunicării prin aplicațiile de mesagerie și de lipsa de vigilență a utilizatorilor.
Poliția Giurgiu reamintește: „Fiți vigilenți și nu lăsați emoțiile să vă dicteze deciziile financiare. O verificare rapidă vă poate salva de la a deveni victima escrocilor.”