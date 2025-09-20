Astăzi, timp de 2 ore, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, va întrerupe alimentarea cu energie electrică, pentru conectarea noului grup electrogen!

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a anunțat că astăzi, 20 septembrie 2025, între orele 12:30 și 14:30, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică a unității medicale. Măsura este necesară pentru conectarea noului grup electrogen, menit să sporească siguranța energetică a spitalului. Conducerea instituției dă asigurări că toate aparatele esențiale pentru menținerea în viață a pacienților – ventilatoare, monitoare, injectomate – sunt deja încărcate și dispun de autonomie suficientă pentru a traversa perioada de întrerupere. „Au fost luate toate măsurile pentru a garanta siguranța pacienților și calitatea actului medical”, transmit reprezentanții spitalului. Totodată, au fost informate toate forurile de decizie – Consiliul Județean Giurgiu, Ministerul Sănătății, DSU, COSU și Serviciul de Ambulanță Giurgiu – pentru a interveni prompt în cazul apariției unor urgențe majore în intervalul respectiv. Spitalul subliniază că siguranța pacienților rămâne prioritatea principală și că această lucrare este un pas important pentru modernizarea infrastructurii medicale din județ. (Jurnal)