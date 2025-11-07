Fenomen alarmant în restaurantele din România: „Mănâncă pe săturate și fugi!”  Un obicei ciudat, apărut în unele orașe din România

Clienți cu bani, inclusiv străini, lasă note neplătite de sute de lei! este un nou tip de „hoție civilizată” care face ravagii în restaurantele din marile orașe din România.
Tot mai mulți clienți consumă pe săturate, cer și mâncare la pachet, iar apoi dispar fără să plătească nota, un fenomen care până de curând părea specific doar țărilor occidentale.
Cazurile se înmulțesc alarmant în Cluj-Napoca, Brașov, București și alte centre turistice. Proprietarii localurilor spun că nu sărăcia îi împinge pe oameni la astfel de gesturi, ci lipsa de bun-simț și uneori dorința de adrenalină.
„Ce este mai frapant este că nu cei amărâţi pleacă fără să plătească, ci cei care au de unde să plătească, dar nu vor. Şi mai surprinzător este că în proporţie de 70%, sunt străini”! – a declarat pentru un post de televiziune, Mircea Buteanu, proprietar al unui restaurant din Cluj-Napoca, păgubit cu 250 de lei după ce un client a plecat cu mâncare la pachet – fără să achite.
Cazul „desertului fantomă” de la Brașov
La Brașov, patru tineri – doi bărbați și partenerele lor – au luat masa pe terasa restaurantului „Ursul Carpatin”, au comandat desertul și… au dispărut. Nota: aproximativ 400 de lei.
„Mi-au comandat desertul, eu am mers la bucătărie să transmit bucătarilor, ei între timp au ieşit la ţigară, între ghilimele. Când m-am întors, nu mai aveau nimic pe masă. Plecaseră”, povestește ospătarul Valentin Agache.
Mai mult, unul dintre bărbați își întorsese geaca pe dos – de la albastru la roșu – ca să nu fie recunoscut pe camerele de supraveghere.
„Aveau o geacă cu două feţe, a venit cu ea albastră, iar la plecare a întors-o pe partea roşie. Era clar că veniseră pregătiți”,
a spus Denisa Dogaru, proprietara localului.
Jandarmii au reacționat prompt – în mai puțin de două minute, fugarii au fost prinși și duși la poliție, fiind cercetați pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorului.
„Unul dintre bărbaţi nu era la prima abatere – în trecut fusese prins furând din magazine”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Brașov.
„Ne-am săturat de turiștii care mănâncă și fug!”
Proprietarii restaurantelor spun că s-au confruntat de mai multe ori cu astfel de cazuri, dar până acum au preferat să-i ierte pe vinovați. Nu însă și de data aceasta.
„Ne-am săturat de aceşti aşa-zişi turişti care se aşază la masă, comandă, mănâncă, iar pe la desert pleacă «doamnele» cu treabă și dispar şi domnii. De data asta le-am făcut plângere penală. Asta se numeşte: furt calificat”, a declarat Denisa Dogaru, co-proprietar al unui restaurant din Brașov.
Explicația? Influența rețelelor sociale
Sociologii spun că „E o rebeliune a bunului simț”… Fenomenul este în creștere la nivel național, iar sociologii avertizează că în spatele lui se află nu doar tupeul, ci și influența rețelelor sociale.
„Pentru unii este o formă de divertisment. Poate fi şi o rebeliune a bunului simţ, alimentată de provocările virale din online”, explică sociologul Ioan Hosu.
Hoți cu maniere fine și clienți „cu obraz subțire”
Paradoxal, proprietarii restaurantelor spun că cei mai mulți dintre cei care fug fără să plătească nu sunt oameni fără posibilități, ci persoane care par educate, îmbrăcate bine, uneori chiar familii cu copii.
„Se întâmplă de la oameni de la care nu te-ai aştepta. Familii cu copii, nota peste 400 lei, s-au ridicat pur şi simplu şi au dispărut”,
a povestit Corina Verlot, proprietară de restaurant din Piaţa Sfatului (Brașov).
Unii clienți pleacă nu doar cu burta plină, ci și cu „amintiri” de pe mese: pături, suporturi de șervețele, chiar și lămpi decorative, după cum povestește Nicoleta Oprică, o altă proprietară din Brașov.
Din fericire, până acum în Giurgiu acest fenomen nu s-a făcut remarcat, poate și din cauza faptului că într-un orășel mic, de provincie, toată lumea se cunoaște unul cu celălalt, iar în privința turismului, prea puțini străini poposesc aici , căci mare lucru n-au ce să vadă sau să viziteze.
Concluzie
Fenomenul „mănâncă și fugi” devine însă o realitate tot mai prezentă în restaurantele românești, lovind puternic industria ospitalității.
În timp ce unii clienți cred că e o glumă sau o provocare online, proprietarii și ospătarii trăiesc o altă realitate – una în care munca lor este furată cu zâmbetul pe buze.
Și dacă până acum expresia „nota, te rog!” închidea o masă, în România anului 2025 tot mai mulți o tratează ca pe o invitație de a fugi.