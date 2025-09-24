miercuri, septembrie 24, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate  Giurgiu, parte din cea mai amplă campanie europeană de monitorizare a fluviului Dunărea!

 Giurgiu, parte din cea mai amplă campanie europeană de monitorizare a fluviului Dunărea!

Jurnal
-
0
 Giurgiu, parte din cea mai amplă campanie europeană de monitorizare a fluviului Dunărea!

 

Știința intră în adâncurile Dunării: Laboratorul de Calitate a Apelor Giurgiu și Sistemul Hidrotehnic Giurgiu au pus umărul la un proiect istoric: România participă, în premieră, cu probe de eADN și faună subterană la campania internațională Joint Danube Survey 5 (JDS5) – cea mai amplă acțiune de monitorizare a Dunării, coordonată de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR).

Echipa națională JDS5, condusă de Florentina Soare și Mariana Olteanu, alături de specialiștii giurgiuveni, a finalizat prelevarea probelor din apele subterane. Pentru prima dată, România nu s-a limitat la analizele clasice de apă: s-au colectat și probe de sediment, faună subterană și ADN ambiental, pentru a obține o imagine completă a biodiversității și calității apelor.

Un aspect de remarcat este că munca de teren a fost dusă la bun sfârșit, în mare parte, de specialiste dedicate, doamne  care au coordonat și implementat etapele-cheie ale campaniei.

Evenimentul are loc chiar în contextul Zilei Mondiale a Monitorizării Apei, subliniind importanța protejării resursei vitale de care depindem cu toții.

 „Datele colectate vor contribui la o mai bună protecție a apelor vizibile și invizibile ale României”, transmit reprezentanții Apelor Române.

 

(Florian Tincu)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
22.8 ° C
22.8 °
22.8 °
56 %
5kmh
0 %
mie
26 °
J
22 °
vin
19 °
S
19 °
D
21 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com