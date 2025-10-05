Accident rutier cu cinci victime, astăzi după amiază, în comuna Buturugeni…

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier ce s-a produs, în această după-amiază de duminică, în localitatea Buturugeni, județul Giurgiu. În evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme…

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, trei SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

Persoanele rănite, în număr de cinci, printre care și două adolescente, au fost preluate de echipajele medicale de pe ambulanțe și transportate la spitale din Capitală.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

Sursa : ISU Giurgiu