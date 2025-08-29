FOTBAL. „CSM Dunărea 2020 Giurgiu” debutează în noul sezon al Ligii a III-a pe teren propriu, cu „Progresul Spartac București”

„CSM Dunărea 2020 Giurgiu”, își începe parcursul în sezonul competițional 2025/2026 al Ligii a III-a, seria a 5-a, cu un meci disputat pe teren propriu, împotriva formației „Progresul Spartac București”, în cadrul etapei inaugurale, programate pentru sâmbătă, 30 august 2025, de la orele 18.00.
Prima etapă aduce, astfel, un început de sezon incendiar, la Giurgiu, o echipă ce aspiră la primul loc în serie ,încă de la primul fluier al partidei.
Meciul consemnând și debutul oficial în campionat pe banca giurgiuvenilor pentru Bogdan Argeș Vintilă. Într-un sezon care se anunță intens și echilibrat, giurgiuvenii intră în competiție cu încredere, dorind să înceapă sezonul cu un rezultat bun, echipa să joace un fotbal plăcut și să demonstreze că merită să fie în liga a III-a.
Cu un mix de experiență și tinerețe, susținut de un staff tehnic implicat și de suportul suporterilor adevărați, echipa este pregătită să lupte pentru fiecare punct, etapă de etapă.Giurgiuvenii cred că pot face o figură frumoasă în acest campionat, iar meciul de debut de sâmbătă, vor să-l înceapă cu dreptul, pentru moralul lor, al jucătorilor.
„CSM Dunărea 2020 Giurgiu”, club unde s-au produs schimbări la nivel de staff tehnic și jucători în această vară, pare că și-a schimbat fața, având ca obiectiv rămânerea în Liga a III-a.
Așa cum precizam, meciul „Dunărea Giurgiu” -„Progresul Spartac București” este programat în etapa a 1-a și se va disputa sâmbătă, 30 august, de la ora 18:00, pe Stadionul din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici” din Giurgiu.
⚽ Programul primei etape din Liga a III-a, seria a 5-a
Vineri,29 august 2025,de la ora 18.00 se dă startul noii ediții de Liga III-a, sezonul 2025-2026, etapă în care se vor juca trei meciuri. Etapa va continua Sâmbătă, 29 august 2025, de la ora 18.00, cu ultimele trei partide.
Vineri, 29 august 2025, ora 18:00
CSM Cetatea Turnu Măgurele – ACS Oltul Curtişoara
ACS AXI Arena – CSM Alexandria
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – Universitatea Craiova 2
Sâmbătă, 30 august 2025, ora 18:00
FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – ACS Academica Balș
ACSO Filiaşi – CSL Nanov
SCM Dunărea 2020 Giurgiu – AFC Progresul 1944 Spartac
LA FIRUL IERBII:
Sprijinul suporterilor este însemnat în partidele importante. Iubitorii fotbalului sunt așteptați sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18.00, pe stadionul din Complexul Sportiv „Marin Anastasovici” din Giurgiu, pentru a-i încuraja pe jucătorii echipei favorite într-un meci cu miză mare. „Dunărea Giurgiu” va întâlni echipa Progresul Spartac București, echipă care are ca obiectiv promovarea în Liga a II-a.