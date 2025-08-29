La Giurgiu, apa din Canalul „Sf. Gheorghe”, a scăzut dramatic! (VIDEO)

Nivel record, al apei scăzute în Canalul „Sf. Gheorghe” …
Apa din Canalul „Sf. Gheorghe”, afluent al Dunării, a atins în aceste zile un nivel extrem de scăzut, vizibil mai ales în zona Podului Bizeț din municipiul Giurgiu. Fenomenul este determinat de scăderea accentuată a nivelului Dunării, cauzată atât de temperaturile ridicate din ultima perioadă, cât și de lipsa precipitațiilor consistente.
Specialiștii atrag atenția că situația nu este una izolată: nivelul Dunării a înregistrat minime istorice în mai multe sectoare, inclusiv la stațiile hidrometrice din sudul țării. Debitul fluviului, măsurat la intrarea în România (secțiunea Baziaș), se situează cu mult sub media multianuală a lunii august.
Scăderea apei afectează nu doar aspectul peisagistic al canalului din Giurgiu, ci și navigația mică, fauna acvatică și calitatea apei. Zonele de mal expuse riscă să devină focare de deșeuri și mirosuri neplăcute, în lipsa unor intervenții din partea autorităților.
Locuitorii din cartierele apropiate Podului Bizeț spun că nu au mai văzut de ani de zile apa atât de retrasă. „Parcă s-a golit canalul. În unele locuri se văd pietre și resturi care până acum erau sub apă”, povestesc giurgiuvenii.
Autoritățile locale monitorizează situația, însă, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, singura soluție pe termen scurt ar putea fi o schimbare în regimul de precipitații. Meteorologii prognozează însă că seceta va continua, ceea ce ar putea agrava problema în următoarele săptămâni.
În imaginile alăturate, transmise de un cetățean al municipiului, se poate vedea fundul Canalului și malurile secate…