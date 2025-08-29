Astăzi prăznuim Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul! Post aspru. Ce nu ai voie să faci în această zi…

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, „Înaintemergătorul” Domnului, este ultima mare sărbătoare din acest an bisericesc. Este zi de post aspru (mulți țin chiar post negru).
Deși este cu cruce roșie în calendar ortodox 2025, în ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul se ține post. Se spunea că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezatorul prefigurează Vinerea Patimilor.
Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Prorocului Ioan s-a născut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului. Ultimul și cel mai mare profet al Vechiului Legământ, Ioan a chemat lumea la pocăință și L-a arătat pe Iisus: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Viața lui a fost una de asceză în pustie, iar glasul său a apărat adevărul, indiferent de consecințe.
Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca Mesia și Fiu al lui Dumnezeu. Această sărbătoare comemorează momentul când Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la cererea regelui Irod Antipa.
Viața Sfântului Ioan Botezătorul
Ioan a avut un mesaj simplu, dar puternic: chemarea oamenilor la pocăință și schimbarea vieții pentru a se pregăti pentru venirea Împărăției lui Dumnezeu. El a botezat oamenii în apele râului Iordan ca semn al pocăinței și iertării păcatelor. Printre cei care au venit să fie botezați de Ioan s-a numărat și Iisus Hristos. În momentul botezului lui Iisus, s-a petrecut un eveniment semnificativ: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât sub forma unei porumbițe, iar Tatăl a vorbit din ceruri, recunoscând Iisus ca Fiul Său preaiubit. Ioan a criticat deschis nedreptățile și corupția autorităților religioase și politice ale vremii, inclusiv a regelui Irod Antipa și a soției sale Irodia. Acest lucru a dus la arestarea sa și la martiriul său ulterior.
Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis în închisoare de către Irod Antipa din cauza criticii aduse căsătoriei regelui cu Irodias, fosta soție a fratelui său. Irodia l-a urât pe Ioan pentru că l-a dezaprobat public pe Irod. În cele din urmă, Ioan a fost decapitat la cererea Irodiadei, iar capul său a fost adus pe o tavă.
Capul Sfântului Ioan Botezătorul: de trei ori pierdut, de trei ori aflat
Capul Sfântului Ioan a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Prima și a două aflare a capului este sărbătorită pe 24 februarie, iar a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 25 mai.
Tradiții
Este zi de post aspru. Se evită petrecerile. În multe locuri nu se taie părul/unghiile, nu se spală rufe, nu se fac munci grele, nu se poartă roșu și nu se rostesc jurăminte mari. Important rămân rugăciunea, împăcarea și milostenia, după putere. În această zi Nu mănânci carne, ouă, lactate și pește. Nu se fac petreceri și chefuri; zi sobră, de rugăciune. Nu folosești cuțitul la masă (se rup bucățile sau se taie din ajun), în amintirea „tăierii”. Nu bei vin roșu și nu mănânci mâncăruri roșii (amintesc de sânge: vin roșu, sfeclă, pepene roșu etc.). Nu mănânci alimente „rotunde” (mere întregi, chiftele perfect rotunde) – simbolic, „capul pe tipsie”. Nu se fac nunți (se evită cununiile din pricina caracterului de doliu al zilei). Nu se dansează și nu se pune muzică tare. Nu rostești jurăminte mari și nu promiți „orice” – în amintirea jurământului nechibzuit al lui Irod. Nu se ceartă în casă, căci e zi de iertare și împăcare.
Rugăciune scurtă
„Sfinte Ioane, ajută-ne să iubim adevărul și dreptatea și să ne ferim de răul făcut cu vorba și cu fapta. Amin.”
