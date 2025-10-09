FOTBAL. „Axi Arena” – „Dunărea Giurgiu”: victoria, singura opțiune pentru giurgiuveni

Dunărea Giurgiu se întoarcem pe stadionul sintetic din Mihăilești, pentru confruntarea cu echipa gazdă Axi Arena București, ce se va disputa Vineri, 10 octombrie 2025,de la ora 15.00, în cadrul etapei cu numărul 8 din Liga a III-a, seria a 5-a. Disputa va avea loc pe terenul sintetic din cadrul Bazei Sportive din Mihăilești acolo unde echipa Axi Arena îşi dispută meciurile de pe teren propriu în acest sezon competiţional. Un meci important pentru ambele grupări, giurgiuvenii având nevoie de o victorie care să le consolideze poziția în clasament, în vreme ce Axi Arena sunt practic, condamnați să câștige, dacă vor să se mai agațe de păstrarea locului în eșalonul trei din fotbalul românesc.

„Orice meci este dificil pentru noi. Începem să jucăm cu presiune, avem datoria de a juca bine şi de a cîştiga tot. Sper într-o victorie, dar nu va fi uşor”, a declarat Mirel Eugen Marin, director și Manager-Dunărea Giurgiu.

Dincolo de cota de piață extrem de scăzută a echipei bucureștene, lipsa de valoare este demonstrată și de rezultatele înregistrate până acum.

Contactul grupării Axi Arena cu liga a III-a se dovedește a fi unul dificil, în dreptul trupei din București fiind consemnate doar o victorie și un meci egal, în 6 partide. De partea cealaltă, Dunărea a obținut 11 puncte în 6 etape, din trei victorii și două egaluri, dar are și o înfrângere.

LA FIRUL IERBII: 1. Giurgiu are cel mai mare stadion pe care se joacă meciuri în seria a V-a din Liga a III-a, Stadionul „Marin Anastasovici”, cu o capacitate de 8.500 de locuri și cu o capacitate redusă la 8.000, pentru meciurile internaționale. 2. În lotul actual al giurgiuvenilor se regăsește și fostul portar de la Astra, Octavian Stanciu, prahovean la origine. 3. Un singur meci oficial s-a jucat, între Axi Arena și Dunărea Giurgiu. Meciul a avut loc miercuri, 30 iulie 2025, în turul doi al Cupei României și a fost câștigat de Axi Arena cu 2-1. Jocul s-a disputat pe Sinteticul din Mihăilești… ⚽Programul etapei a 8-a, Liga a III-a, Seria a 5-a: Vineri 10 Octombrie 2025. ora 15:00: ACS Academica Balș – CSL Nanov CSM Cetatea Turnu Măgurele – Universitatea Craiova 2 ACSO Filiaşi – ACS L.P.S. H.D. Clinceni ACS AXI Arena – SCM Dunărea 2020 Giurgiu Sâmbătă 11 Octombrie 2025,ora 15:00 ACS Oltul Curtişoara – CSM Alexandria FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – Progresul 1944 Spartac – Anulat.

(Costel Spînu)