FOTBAL: Avancronică: SCM Dunărea 2020 Giurgiu are meci greu vineri, în deplasare, cu CSM Alexandria

Giurgiuvenii nu au început campionatul așa cum își doreau. Sperau la o victorie. Dar, ăsta este fotbalul! Nu putem să dăm timpul înapoi. Nici cei din Alexandria nu au rupt gura târgului în prima etapă, plecând cu un punct norocos de pe terenul celor de la AXI Arena. În concluzie, se anunță un meci echilibrat și deschis oricărui rezultat. Dunărea a pierdut cu 0-1 partida disputată acasă cu Progresul Spartac, în etapa precedentă, în timp ce echipa din Alexandria a terminat la egalitate 2-2, în deplasarea de la Mihăilești cu Axi Arena București. Partida dintre CSM Alexandria și Dunărea Giurgiu va avea loc Vineri, 5 septembrie, de la ora 17.00, pe Stadionul Comunal (Buzescu – Teleorman). Este locul unde își desfășoară meciurile pe teren propriu echipa din Alexandria. Etapa a 2-a, Liga a III-a, seria a 5-a, este programată în weekendul 5-6 septembrie 2025 după cum urmează: Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17.00 CSM Alexandria – SCM Dunărea 2020 Giurgiu ACS Academica Balș – Universitatea Craiova 2 Sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 17.00 Progresul Spartac – ACS L.P.S. H.D. Clinceni CSL Nanov – ACS AXI Arena ACS Oltul Curtişoara – ACSO Filiaşi FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – CSM Cetatea Turnu Măgurele (Costel Spînu)