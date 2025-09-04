joi, septembrie 4, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate FOTBAL: Avancronică: SCM Dunărea 2020 Giurgiu are meci greu vineri, în deplasare, cu CSM Alexandria

FOTBAL: Avancronică: SCM Dunărea 2020 Giurgiu are meci greu vineri, în deplasare, cu CSM Alexandria

Jurnal
-
0
FOTBAL: Avancronică: SCM Dunărea 2020 Giurgiu are meci greu vineri, în deplasare, cu CSM Alexandria

Singura echipă care reprezintă Județul Giurgiu, în Liga a III-a, seria a 5-a, SCM Dunărea 2020 Giurgiu, va juca în deschiderea etapei a 2-a, vineri – 5 septembrie 2025, în deplasare, cu CSM Alexandria.

Jocul se va disputa de la ora 17.00, pe Stadionul Comunal Buzescu     ( jud.Teleorman), deoarece  stadionul din Alexandria este în reparație.

Sperăm ca băieții noștri să arate o atitudine pozitivă, pentru că fotbal au arătat în acest start de campionat, deși au pierdut cele trei puncte pe final…

Alb-albaştrii şi-au analizat evoluţia din meciul pierdut din prima etapă şi încearcă acum să se reabiliteze cu ocazia disputei din deplasare cu CSM Alexandria, chiar dacă partida se anunţă foarte dificilă.

Giurgiuvenii nu au început campionatul așa cum își doreau. Sperau la o victorie. Dar,  ăsta este fotbalul! Nu putem să dăm timpul înapoi. Nici cei din Alexandria nu au rupt gura târgului în prima etapă,  plecând cu un punct norocos de pe terenul celor de la AXI Arena. În concluzie, se anunță un meci echilibrat și deschis oricărui rezultat.

Dunărea a pierdut cu 0-1 partida disputată acasă cu Progresul Spartac, în etapa precedentă, în timp ce echipa din Alexandria a terminat la egalitate 2-2, în deplasarea de la Mihăilești cu Axi Arena București.

Partida dintre CSM Alexandria și Dunărea Giurgiu va avea loc Vineri, 5 septembrie, de la ora 17.00, pe Stadionul Comunal (Buzescu – Teleorman). Este locul unde își desfășoară meciurile pe teren propriu echipa din Alexandria.

Etapa a 2-a, Liga a III-a, seria a 5-a, este programată în weekendul 5-6 septembrie 2025 după cum urmează:

Vineri, 5 septembrie 2025, ora 17.00

CSM Alexandria   –   SCM Dunărea 2020 Giurgiu

ACS Academica Balș –  Universitatea Craiova 2

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 17.00

Progresul Spartac –   ACS L.P.S. H.D. Clinceni

CSL Nanov  –  ACS AXI Arena

ACS Oltul Curtişoara  –  ACSO Filiaşi

FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – CSM Cetatea Turnu Măgurele

(Costel Spînu)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
30.3 ° C
30.3 °
30.3 °
22 %
4.8kmh
92 %
J
30 °
vin
33 °
S
32 °
D
33 °
lun
33 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com