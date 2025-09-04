Deputat Marian MINA: „La Giurgiu, reforma administrativă a lui Bolojan are frâna pusă chiar de către colegii dumnealui din PNL!”

„La #Giurgiu, reforma administrativă a lui Bolojan are frâna pusă chiar de către colegii dumnealui din PNL. În timp ce, premierul le cere autorităţilor din toată ţara să strângă cureaua, iar primarii se dau de ceasul morţii că vor rămâne fără specialişti, la Primăria Giurgiu, Consiliul Județean și la Prefectură se fac angajări pe bandă rulantă.
De exemplu, primarul „n-am bani” a găsit, iată, resurse pentru 16 noi angajați la GSL. Una dintre norocoase este o ilustră anonimă cu pretenţii de ziaristă care a devenit…casier la cimitire.
În toată ţara scad veniturile salariaţilor, doar la CJ Giurgiu se dublează. Este cazul unei croitorese, angajate la un ghişeu unic de eficienţă energetică. Doamna merge la serviciu o zi pe săptămână, dar este răsplătită pentru loialitate faţă de partid cu un spor de 50%. La acelaşi ghişeu lucrează şi cumnatul proaspetei şefe de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, inclus şi el în decizia de majorare a venitului.
Tot la Consiliul Judeţean, se pregătesc angajări, pe criterii politice evident, la serviciul juridic.
În acelaşi timp, la Prefectură, tocmai au fost angajate șase persoane, prin transfer. Cinci funcţionari şi un şofer. Cireaşa de pe tort: domnul prefect Ghimpeţeanu plăteşte salariu întreg pentru 2 consilieri personali care vin la serviciu de 2 ori pe lună, dar sunt pontaţi la program normal.
Premierul Bolojan cere situaţii, analize, propuneri pentru a face economie, doar că, de la Giurgiu datele sunt eronate, tocmai pentru că PNL n-a apucat să-şi răsplătească activul de partid.
La televizor PNL-iştii vorbesc despre reducerea posturilor în administraţie, iar la Giurgiu tot ei înființează posturi noi.
Cel mai corect ar fi ca, înainte de reforma administrativă, liberalii să facă o REFORMĂ DE PARTID!
P.S: Când aceste instituţii vor fi obligate să reducă personalul, cine va fi trimis acasă? Cei care muncesc de ani de zile sau cei angajaţi recent?”