FOTBAL. Avancronică la etapa a 9-a din Liga a IV-a, seria SUD. Derby-ul rundei se joacă la Vărăști

Sâmbătă, 8 octombrie, se joacă pentru etapa a 9-a, din Liga a IV-a, seria Sud, a Campionatului Județean Giurgiu, la fotbal.

Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, derby-ul dintre Giganții Vărăști și Dunărea Găujani(foto).

Meci tare în care locurile 2 și 3 din clasament își vor disputa în mod direct un loc în play-off. Partida se anunță dificilă, dar elevii antrenorului Bogdan Vrabie speră să obțină un rezultat bun la Vărăști. Și totodată să nu uităm că echipa gazdă este revelația campionatului.

Ambele echipe sunt la egalitate de puncte, cu mențiunea că Dunărea are un meci mai puțin.

Un meci interesant se joacă, în matineu, pe stadionul din Remuș, acolo unde Energia din localitate primește vizita celor de la Viitorul Hulubești.

Remușenii pornesc cu un moral bun după victoria din etapa trecută de la Comana și vor să confirme forma arătată. Obiectivul este clar: cele trei puncte, pentru a rămâne în zona play-off-ului. Remușul, fiind gazdă, este și favorita acestui joc, optimismul Hulubeștiului însă nu trebuie scăpat cu vederea…

Formația din Mihai Bravu are la rândul ei o misiune dificilă pe terenul unei echipe extrem de incomode, este vorba de MV Călugăreni.Cu toate acestea favoriți în această partidă, rămân cei din Mihai Bravu, o echipă tânără și ambițioasă, care are și ea ca obiectiv play-off-ul.

Ar mai fi de precizat că în această etapă liderul seriei Sud, Victoria Adunații Copăceni, stă, datorită faptului că echipa din Scărișoara a fost exclusă pentru neprezentarea la jocuri.

⚽ LA FIRUL IERBII Înainte de 89, românii se pricepeau la agricultură și fotbal. Acum se pricep la toate, numai la agricultură și fotbal nu. Din păcate în fotbal unii au pătruns prin ușa din dos, fără să aibă cel puțin un atestat de …„curtea școlii”. Echipele de fotbal din campionatul județului Giurgiu, Liga a IV-a, seria Sud, trebuie să știe că nu suntem un ziar de sport, avem doar o rubrică de sport și că în continuare vor avea prioritate meciurile cele mai importante din etapa respectivă. Programul etapei a 9-a,Liga a IV-a,seria Sud: Victoria Adunații Copăceni – Stă Energia Remuș- Viitorul Hulubești (ora 11:00) M. V. Călugăreni- CS Mihai Bravu (ora 15:00) Academia Slobozia-Viitorul Băneasa (ora 15:00) Giganții Vărăști – Dunărea Găujani (ora 15:00) Dunărea Oinacu – Gloria Comana (ora 15:00)

(Costel Spînu)