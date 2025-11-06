joi, noiembrie 6, 2025
Jurnal giurgiuvean
Consilierul PSD Emil Vucă sesizează Comisia Dunării în legătură cu nocivitatea realizării proiectului incineratorului la Giurgiu

Jurnal
-
0
Unul dintre cei ce se opun vehement construirii unui incinarator în municipiul Giurgiu este consilierul local Emil Vucă.

În aceste zile consilierul giurgiuvean a  postat pe contul său de facebook, o sesizare ce urmează a fi trimisă către Comisia Dunării, explicând care ar putea fi urmările în urma construirii  unui incinerator la noi în municipiu, lucru care va afecta – așa cum preciza –  calitatea aerului și sănătatea cetățenilor atât din Giurgiu cât și din orașul vecin, Ruse – Bulgaria.  

Ca giurgiuvean și consilier local, am decis să sesizez Comisia Dunării în legătură cu proiectul incineratorului, care afectează direct sănătatea și viitorul orașului nostru.

Într-o zonă transfrontalieră delicată, unde Giurgiu și Ruse împart același aer, aceeași apă și același viitor, consider că orice proiect cu impact asupra mediului trebuie analizat public, transparent și cu respectarea convențiilor internaționale.

Am cerut Comisiei Dunării să verifice respectarea procedurilor privind consultarea părților implicate și a populației din ambele orașe, precum și respectarea prevederilor europene în materie de protecție a mediului și sănătății publice.

Este o datorie civică să ne implicăm, să informăm și să cerem transparență totală în privința acestui proiect care poate marca profund destinul comunității noastre” – mai notează Emil Vucă în adresa sa.

Foto: Sursa zilei. 

