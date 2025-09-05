ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.______/03.09.2025 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 09 SEPTEMBRIE 2025 I. PROIECTE HOTĂRÂRI: 1. Proiect de hotărâre nr.220/11.08.2025 privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” post–mortem, doamnei Prof. univ. dr. EUGENIA POPESCU – JUDETZ : – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie; 2. Proiect de hotărâre nr.194/16.07.2025 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 3. Proiect de hotărâre nr.195/17.07.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 4. Proiect de hotărâre nr.208/22.07.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Servicii publice, muncă şi protecţie socială; 5. Proiect de hotărâre nr.213/24.07.2025 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Servicii publice, muncă şi protecţie socială; 6. Proiect de hotărâre nr.219/11.08.2025.2025 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al acestei societăți: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Servicii publice, muncă şi protecţie socială. 7. Proiect de hotărâre nr.221/13.08.2025 privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 125 mp., situat în Municipiul Giurgiu, în vederea includerii în domeniul public și extinderii Aleei Magnoliei: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 8. Proiect de hotărâre nr.222/13.08.2025 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a două imobile terenuri, situate în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.57: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 9. Proiect de hotărâre nr.225/14.08.2025 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe Semestrul 1 al anului 2025 şi stabilirea măsurilorde optimizare a acesteia: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 10. Proiect de hotărâre nr.226/14.08.2025 privind aprobarea dezmembrării a două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 11. Proiect de hotărâre nr.227/18.08.2025 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Direcției Poliției Locale Giurgiu: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 12. Proiect de hotărâre nr.228/20.08.2025 privind stabilirea taxei pentru serviciile de copiere a documentelor din categoria informaţiilor de interes public: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 13. Proiect de hotărâre nr.229/20.08.2025 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.190/14.08.2025 privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2025 din instituţiile de tip gimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie; 14. Proiect de hotărâre nr.231/22.08.2025 privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu – beneficiar real Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, Județul Giurgiu”: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie; 15. Proiect de hotărâre nr.232/27.08.2025 privind aprobarea completării Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.39 din 27 februarie 2025 privind aprobarea tarifelor minime de închiriere și subconcesiune în perimetrul Zonei Libere Giurgiu S.A. dar și a tarifelor de prestări servicii și închiriere active proprii, tarife cheu, licențe și permise pentru anul 2025: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 16. Proiect de hotărâre nr.234/03.09.2025 privind prelungirea duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 17. Proiect de hotărâre nr.235/03.09.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 18. Proiect de hotărâre nr.236/03.09.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2025: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 19. Proiect de hotărâre nr.237/03.09.2025 privind aprobarea suplimentării Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2025: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 20. Proiect de hotărâre nr.238/03.09.2025 privind aprobarea acordului de principiu în vederea încheierii unui Contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și societatea JUDSERV 2020 S.R.L., precum și aprobarea constituirii Comisiei de negociere a clauzelor contractuale: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 21. Proiect de hotărâre nr.239/03.09.2025 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” pentru exercitarea atribuțiilor în vederea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr.5 din 07.08.2025 privind aprobarea Strategiei de tarifare actualizată pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Giurgiu”: – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin; – Aviz Comisii de specialitate: – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; – Servicii publice, muncă şi protecţie socială; II. INFORMĂRI: 1. Adresa nr.1.361/18.08.2025 a Societății GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.94.436/19.08.2025, cu privire la situația cu care s-e confruntă societatea datorată de respingerea „Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.”; 2. Adresa nr.3.080/22.08.2025 a Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.96.038/22.08.2025, prin care informează că în data de 30.09.2025 expiră mandate provizorii ale membrilor Consiliul de Administraţie. 3. Adresa întocmită de către Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridică și Administrație Locală, înregistrată cu nr.99.300/01.09.2025, prin care informează că în urma reevaluării întocmită de către un evaluator autorizat pentru actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile transmise drept garanție, s-a constatat că pentru acoperirea sumei solicitate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu vor fi propuse și încărcate în S.P.V., doar 3 (trei) poziții față de tabelul transmis ulterior. IV. DIVERSE: P R I M A R, ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU