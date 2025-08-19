Festivalul de Muzică Folk, ”Rapsodii de Toamnă”, Ediția a II-a, pe 5 și 6 septembrie în localitatea Florești Stoenești!

marți, august 19, 2025
Câteva nume de legendă ale folk-ului românesc își dau întâlnire, timp de două zile (5 și 6 septembrie) , în localitatea Florești-Stoenești, într-un spectacol ce cu siguranță va fi ”de neuitat” pentru îndrăgostiții de acest gen de muzică.

Un amănunt ce trebuie precizat: Intrarea este GRATUITĂ! 

Primarul comunei Florești Stoenești, Constantin Dumitru,  el însuși un împătimit al folkului, vă așteaptă să participați la acest spectacol antologic!

Și pentru că trebuie „Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”,  îi vom numi  pe sponsorii fără de care acest spectacol nu ar fi avut loc în aceste condiții. Ei sunt : ALS, ROMCIM, HOLJAND FARMING, MEWI, RMG și LA DRAGOȘ!

 

