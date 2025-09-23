Femeia din Mihăilești, care a fost ucisă de soț, și-a anticipat moartea!

Scriam deunăzi despre o faptă abominabilă comisă cu sânge rece de un bărbat de 46 de ani din orașul Mihăilești, care și-a ucis soția.
Pe scurt, pentru cei ce nu sunt la curent:
„O femeie de 41 de ani și-a găsit sfârșitul chiar în propria locuință, în urma unui act de violență conjugală. Ancheta preliminară a aratat că soțul acesteia, ar fi atacat-o cu un obiect ascuțit, lovind-o în zona pieptului, după ce între cei doi a izbucnit o ceartă aprinsă. Conflictul ar fi fost declanșat de intenția victimei de a încheia căsnicia, plan pe care bărbatul nu l-ar fi acceptat.”
După agresiune, suspectul a fugit de la locuință, dar a fost reținut de polițiști la scurt timp.
Femeia ucisă de soț, a avut înainte de crimă o serie de presentimente…
Ela – căci așa o chema pe victimă – era mama unui adolescent de 17 ani. De mai bine de 10 ani femeia lucra în străinătate, din dorința de a-i asigura un trai mai bun băiatului său. Plecările dese la locul de muncă, în străinătate, au condus – așa cum spun vecinii și cunoscuții celor doi soți – la o relație tot mai tensionată.
Dorința femei de a divorța și de a-și lua fiul cu ea în străinătate atunci când urma să ajungă la majorat au încordat și mai mult tensiunile dintre cei doi soți.
Pe de altă parte, anchetatorii analizează și profilul suspectului. Din datele adunate până acum, bărbatul nu ar fi avut un loc de muncă stabil pe parcursul căsniciei, iar nemulțumirile și suspiciunile sale ar fi alimentat conflictele din familie. Situația a degenerat până la punctul culminant al atacului mortal din acea zi fatală, care a pus capăt unei vieți marcate de sacrificii și muncă grea.
Ea tot spunea: ”…pe mine nu mă mai prinde 1 octombrie”. Și-a mâncat tinerețile doar prin străinătate. Copilul de la vârsta de 5 ani e fără mamă. A vrut să bage divorț de el. El nu a vrut să realizeze că 20 de ani nu a făcut absolut nimic, o zi nu are pe cartea de muncă. El nu a vrut să o lase pentru că i se ducea sponsorul.
„Ela voia să stea până făcea băiatul 18 ani ca să poată să bage divorț și să își ia copilul cu ea acolo”, a mai precizat sora victimei, jurnaliștilor și anchetatorilor.
