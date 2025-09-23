marți, septembrie 23, 2025
De două luni, Vama Giurgiu arată ca un maidan plin de gunoaie! (VIDEO)

Am primit din partea unui cetățean din municipiu, imagini cu Vama Giurgiu, mai bine zis cu terenul adiacent acesteia, ce seamănă mai degrabă cu un maidan plin de gunoaie.

Cetățeanul, probabil intrigat de miserupismul  administrației locale, ne preciza că această situație persistă de cel puțin două luni.

Așteptăm ca cineva să se autosesizeze din oficiu și să dea măcar o dată cu „târnu” prin această zonă îmburuienată, prin care ies și intră zilnic sute de turiști străini și transportatori din toată lumea, „în” și „din” România.

O imagine dezolantă care mai degrabă ar putea fi însoțită nu de binecunoscuta urare: „Bine ați venit în România,  ci mai degrabă  de un binemeritat: „Bine că ați plecat din România!”

(Citizen)

 

