Cu cât s-au ieftinit carburanții în benzinării. Cât costă benzina și motorina la data de 2 octombrie 2025. O nouă scumpire, de la 1 Ianuarie, 2026

Așadar, față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scăzut și prețul benzinei și prețul motorinei cu 5 bani pe litru. Cel mai probabil o modificare de preț de aceeași amploare va putea fi observară și la celelalte benzinării de lanț din România. Este prima modificare de preț la carburanți din aceasă lună și este, iată, o ieftinire, după o lună septembrie în care în general am avut parte de scumpiri ale carburanților. Ultima modificare de preț a avt loc vinerea trecută. La 1 ianuarie 2026, carburanții însă se vor scumpi din nou, ca urmare a unei noi majorări de acciză. Benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru. Desigur, dacă lucurile nu se vor mai schimba între timp. Majorările de acciză și TVA au făcut parte din primul pachet de ajustare fiscală al guvernului Bolojan. Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România, cu o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 Petrom și 162 OMV. Petrolul este ieftin, dar nu pentru multă vreme… Perspectivele pe termen scurt pentru piața petrolului depind de măsura în care sancțiunile asupra Rusiei pot reduce efectiv fluxurile și de cât de agresiv va acționa OPEC+ pentru a majora producția.