Deputat Gabriela HORGA: „ Persoanele cu afecțiuni oncologice își vor putea retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate, privat!”

„Persoanele cu afecțiuni oncologice își vor putea retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat, conform amendamentului pe care l-am depus, împreună cu colega mea Nicoleta Pauliuc, și care a fost aprobat astăzi de Camera Deputaților.
Vorbim despre oameni care trec prin cele mai dificile încercări ale vieții, care au nevoie nu doar de sprijin medical, ci și de resurse financiare pentru a-și păstra demnitatea și pentru a continua lupta cu această boală necruțătoare.
Mă bucur că parlamentarii au înțeles cât de important este pentru pacienții oncologici să aibă acces rapid la fonduri. Legea privind plata pensiilor adminstrate privat va merge la promulgare și sunt convinsă că va intra în vigoare rapid.
În Comisia pentru buget din Senat, pe care o conduc, proiectul a fost dezbătut cu prioritate, urmărind să fie asigurate transparența, consultarea celor implicați și sustenabilitatea sistemului de pensii. Am organizat o amplă dezbatere publică, la care au participat reprezentanți ai contributorilor, administratorilor de fonduri, băncilor, asociațiilor de consumatori, ai Guvernului, ASF, sindicatelor și parlamentari. Dezbaterile în cadrul comisiei s-au derulat pe parcursul a trei săptămâni, pentru a trata cu maximă atenție fiecare articol și fiecare nuanță din lege.
Tot mai mulți români au banii depuși în sistemele de pensii administrate privat. 8,4 milioane de români au deja bani acumulați în Pilonul 2 de pensii, contribuțiile fiind în valoare de 122, 6 miliarde de lei iar activele nete de 177,4 miliarde lei. Această diferență de 55 de miliarde lei înseamnă câstigurile oamenilor care au participat la Pilonul 2.
Aproape un milion de români au beneficiat sau beneficiază de serviciile Pilonului 3 de pensii private facultative – 900.000 au conturi active iar 96.000 și-au primit deja banii. Contribuțiile depuse la Pilonul 3 însumează 5,2 miliarde de lei și fondurile administrează în total 6,5 miliarde de lei.
Acest proiect vizează și generațiile care mai au decenii de muncă în față. Este esențial să consolidăm sustenabilitatea și să creștem ponderea pensiilor private în veniturile viitoare, având în vedere presiunea tot mai mare asupra sistemului public de pensii.”