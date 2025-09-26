vineri, septembrie 26, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Investiție în sport: Sala și terenul din Parcul Tineretului prind contur

Investiție în sport: Sala și terenul din Parcul Tineretului prind contur

Jurnal
-
0
Investiție în sport: Sala și terenul din Parcul Tineretului prind contur

Conducerea Primăriei a efectuat ieri o vizită în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții „Teren și sala de sport”, situat adiacent Parcului Tineretului.

Potrivit reprezentanților municipalității, lucrările, finanțate de Compania Națională de Investiții, au înregistrat un progres semnificativ în ultima perioadă. Investiția urmărește crearea unui spațiu modern și funcțional pentru sport și recreere, care să răspundă nevoilor comunității.

Primăria a subliniat că vizitele periodice în teren sunt esențiale pentru monitorizarea desfășurării lucrărilor și pentru asigurarea respectării termenelor și standardelor de calitate.

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
16.9 ° C
16.9 °
16.9 °
40 %
7.5kmh
100 %
vin
16 °
S
19 °
D
22 °
lun
21 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com