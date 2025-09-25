Vineri, membrii corului  CAR Pensionari Giurgiu, din nou pe scenă, la Nocturna Bibliotecilor!

Vineri seară, 26 septembrie, în cadrul „Nocturnei Bibliotecilor”, acțiune organizată de către Consiliul județean Giurgiu împreună cu Biblioteca județeană, corul CAR Pensionari (CARP), va prezenta un program de cântece dedicate evenimentului .
Cu această ocazie Lili Croitoru – componentă a grupului CARP, va susține un grupaj de melodii adecvate acestei seri culturale.
După cum ne spunea președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor giurgiuveni, Nițulescu Severius, grupul coral urcă încă odată pe scenă după ce cu puțin timp în urmă s-a întors dintr-un turneu la festivalul internațional de folclor WFA din Albania.
Totodată un alt membru pensionar, Pencea Tudor va recita din poemele scrise de el, completând astfel programul artistic al evenimentului.
(Jurnal)