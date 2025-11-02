Dunărea Giurgiu învinsă la Craiova, după un penalty inexistent, acordat de arbitru

Echipa Dunărea Giurgiu a pierdut la limită meciul din deplasare de Vineri, 31 octombrie, cu satelitul Universității Craiova, scor 1-0 (1-0), meci disputat în etapa a XI-a a Ligii a III-a, Seria 5.

O partidă la capătul căreia echipa noastră a avut inițiativa ratând mari ocazii clare de gol prin Bălțat, Lobonț și Șerbănescu.

Meciul a fost decis de arbitrul disputei, ce a acordat un penalty eronat oltenilor, în minutul 43, și aceștia au profitat marcând golul victoriei prin Mario Ene. O notă în plus pentru tânărul goal-keeper de 16 ani, Răzvan Oancea, care la debutat în poarta giurgiuvenilor și care a demonstrat reale calități.

După acest rezultat Dunărea coboară pe locul 8, cu 11 puncte.

În runda următoare (prima a returului), Dunărea se va deplasa la Progresul Spartac București în data de 8 noiembrie, meci disputat la ora 14:00, în timp ce Universitatea Craiova 2 va primi vizita formației ACS L.P.S. H.D. Clinceni în data de 7 noiembrie ( ora 14:00).

Pentru alb-albaștri au jucat: Oancea, Cazacu,Lobonț, T.Constantin, Anghel,Blaga, Pasăre, Bălțat, Mănăilă, Irimia, Florescu. Au mai jucat: Marcu, Marin,Coman, Șerbănescu. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă

Rezultatele etapei a 11-a

CSM Alexandria – ACSO Filiași 2-0

Universitatea Craiova 2 – Dunărea Giurgiu 1-0

LPS HD Clinceni – Academica Balș 0-0

CSL Nanov – Cetatea Turnu Măgurele 0-1

Progresul Spartac – ACS AXI Arena 2-1 Oltul Curtişoara – A stat

Clasament

1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 10 7 3 0 26 -7 19 24 2.CSM Cetatea Turnu Măgurele 10 7 3 0 18 -7 11 24 3.Universitatea Craiova 2 10 6 3 1 15 -8 7 21 4.ACS Academica Balș 10 6 2 2 19 -12 7 20 5.CSM Alexandria 10 4 3 3 14 -11 3 15 6.ACS Oltul Curtişoara 10 5 0 5 15-18 -3 15 7.AFC Progresul 1944 Spartac 10 4 0 6 14 -3 -3 12 8.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 10 3 2 5 8-16 -8 11 9.ACS Axi Arena 10 2 1 7 12 -17 -5 7 10CSL Nanov. 10 1 1 8 5 -21 -16 4 11.ACSO Filiaşi 10 1 0 9 5 -17 -12 3 Etapa viitoare Vineri, 7 Noiembrie, 2025, ora 14:00 CSM Alexandria – ACS Axi Arena Sâmbătă, 8 Noiembrie, 2025, ora 14:00 ACS Oltul Curtişoara – CSM Cetatea Turnu Măgurele CSL Nanov – ACSO Filiaşi AFC Progresul 1944 Spartac – SCM Dunărea 2020 Giurgiu Universitatea Craiova 2 – ACS L.P.S. H.D. Clinceni ACS Academica Balș – Stă

(Spînu Costel)