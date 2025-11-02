Dunărea Giurgiu învinsă la Craiova, după un penalty inexistent, acordat de arbitru

Echipa Dunărea Giurgiu a pierdut la limită meciul din deplasare de Vineri, 31 octombrie, cu satelitul Universității Craiova, scor 1-0 (1-0), meci disputat în etapa a XI-a a Ligii a III-a, Seria 5.
O partidă la capătul căreia echipa noastră a avut inițiativa ratând mari ocazii clare de gol prin Bălțat, Lobonț și Șerbănescu.
Meciul a fost decis de arbitrul disputei, ce a acordat un penalty eronat oltenilor, în minutul 43, și aceștia au profitat marcând golul victoriei prin Mario Ene. O notă în plus pentru tânărul goal-keeper de 16 ani, Răzvan Oancea, care la debutat în poarta giurgiuvenilor și care a demonstrat reale calități.
După acest rezultat Dunărea coboară pe locul 8, cu 11 puncte.
În runda următoare (prima a returului), Dunărea se va deplasa la Progresul Spartac București în data de 8 noiembrie, meci disputat la ora 14:00, în timp ce Universitatea Craiova 2 va primi vizita formației ACS L.P.S. H.D. Clinceni în data de 7 noiembrie ( ora 14:00).
Pentru alb-albaștri au jucat: Oancea, Cazacu,Lobonț, T.Constantin, Anghel,Blaga, Pasăre, Bălțat, Mănăilă, Irimia, Florescu. Au mai jucat: Marcu, Marin,Coman, Șerbănescu. Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă
Rezultatele etapei a 11-a
CSM Alexandria – ACSO Filiași 2-0
Universitatea Craiova 2 – Dunărea Giurgiu 1-0
LPS HD Clinceni – Academica Balș 0-0
CSL Nanov – Cetatea Turnu Măgurele 0-1
Progresul Spartac – ACS AXI Arena 2-1 Oltul Curtişoara – A stat
Clasament
1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni 10 7 3 0 26 -7 19 24
2.CSM Cetatea Turnu Măgurele 10 7 3 0 18 -7 11 24
3.Universitatea Craiova 2 10 6 3 1 15 -8 7 21
4.ACS Academica Balș 10 6 2 2 19 -12 7 20
5.CSM Alexandria 10 4 3 3 14 -11 3 15
6.ACS Oltul Curtişoara 10 5 0 5 15-18 -3 15
7.AFC Progresul 1944 Spartac 10 4 0 6 14 -3 -3 12
8.SCM Dunărea 2020 Giurgiu 10 3 2 5 8-16 -8 11
9.ACS Axi Arena 10 2 1 7 12 -17 -5 7
10CSL Nanov. 10 1 1 8 5 -21 -16 4
11.ACSO Filiaşi 10 1 0 9 5 -17 -12 3
Etapa viitoare
Vineri, 7 Noiembrie, 2025, ora 14:00
CSM Alexandria – ACS Axi Arena
Sâmbătă, 8 Noiembrie, 2025, ora 14:00
ACS Oltul Curtişoara – CSM Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov – ACSO Filiaşi
AFC Progresul 1944 Spartac – SCM Dunărea 2020 Giurgiu
Universitatea Craiova 2 – ACS L.P.S. H.D. Clinceni
ACS Academica Balș – Stă