Dunărea Giurgiu învinsă la Craiova, după un penalty inexistent, acordat de arbitru

Dunărea Giurgiu învinsă la Craiova, după un penalty inexistent, acordat de arbitru

Echipa Dunărea Giurgiu a pierdut la limită meciul din deplasare de Vineri, 31 octombrie, cu satelitul Universității Craiova, scor 1-0 (1-0), meci disputat în etapa a XI-a a Ligii a III-a, Seria 5.

O partidă la capătul căreia echipa noastră a avut inițiativa ratând mari ocazii clare de gol prin Bălțat, Lobonț și Șerbănescu.

Meciul a fost decis de arbitrul disputei, ce a acordat un penalty eronat oltenilor, în minutul 43, și aceștia au profitat marcând golul victoriei prin Mario Ene. O notă în plus pentru tânărul goal-keeper de 16 ani, Răzvan Oancea, care la debutat în poarta giurgiuvenilor și care a demonstrat reale calități.

După acest rezultat Dunărea coboară pe locul 8, cu 11 puncte.

În runda următoare (prima a returului), Dunărea se va deplasa la Progresul Spartac București  în data de 8 noiembrie, meci disputat la ora 14:00, în timp ce Universitatea Craiova 2 va primi vizita formației ACS L.P.S. H.D. Clinceni  în data de 7 noiembrie ( ora 14:00).
Pentru alb-albaștri au jucat: Oancea, Cazacu,Lobonț, T.Constantin, Anghel,Blaga, Pasăre, Bălțat, Mănăilă, Irimia, Florescu. Au mai jucat: Marcu, Marin,Coman, Șerbănescu. Antrenor:  Bogdan Argeș Vintilă

Rezultatele etapei a 11-a

CSM Alexandria    –     ACSO Filiași                2-0
Universitatea Craiova 2   –  Dunărea Giurgiu  1-0
LPS HD Clinceni   –  Academica Balș              0-0
CSL Nanov      –    Cetatea Turnu Măgurele    0-1
Progresul Spartac    –   ACS AXI Arena           2-1                                    Oltul Curtişoara    –     A stat

Clasament

1.ACS L.P.S. H.D. Clinceni           10 7 3 0 26  -7 19 24
2.CSM Cetatea Turnu Măgurele   10 7 3 0 18  -7 11 24
3.Universitatea Craiova 2             10 6 3 1 15   -8  7 21
4.ACS Academica Balș                10 6 2 2 19 -12  7 20
5.CSM Alexandria                        10 4 3 3 14 -11   3 15
6.ACS Oltul Curtişoara                 10 5 0 5 15-18  -3 15
7.AFC Progresul 1944 Spartac     10 4 0 6 14  -3  -3 12
8.SCM Dunărea 2020 Giurgiu      10 3 2 5    8-16  -8 11
9.ACS Axi Arena                           10 2 1 7 12 -17 -5   7
10CSL Nanov.                               10 1 1 8  5  -21 -16 4
11.ACSO Filiaşi                             10 1 0 9  5  -17 -12 3
Etapa viitoare
Vineri, 7 Noiembrie, 2025, ora 14:00
CSM Alexandria    –     ACS Axi Arena
Sâmbătă, 8 Noiembrie, 2025, ora 14:00
ACS Oltul Curtişoara      –    CSM Cetatea Turnu Măgurele
CSL Nanov     –     ACSO Filiaşi
AFC Progresul 1944 Spartac     –  SCM Dunărea 2020 Giurgiu
Universitatea Craiova 2    –   ACS L.P.S. H.D. Clinceni

ACS Academica Balș     –     Stă

 

(Spînu Costel)

