Deputat Alexandru Andrei: „Modernizarea liniei de cale ferată Giurgiu-București intră în linie dreaptă!”

„Luni, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a emis ordinul de începere a activităților de proiectare pentru modernizarea celui de-al doilea lot al căii ferate Giurgiu-București.

Traseul feroviar vizat de lucrări pentru al doilea lot este alcătuit din două tronsoane:

➮Linia 103 (București Progresu km 5+421 – Giurgiu Oraș km 67+332) – unde se vor executa lucrări de modernizare și electrificare pe o lungime de 61,911 km (cu excepția sectorului Vidra – Comana, 12,02 km, aferent Lotului 1);

➮Linia 106 (Giurgiu Nord km 64+044 – Pod Russe km 69+700) – se vor executa lucrări de modernizare și electrificare pe o lungime de 5,656 km.

Printre cele mai importante lucrări prevăzute în acest proiect se numără:

◆modernizarea și electrificarea întregii linii feroviare;

◆dublarea liniei între Daia și Frătești;

◆construirea viaductului Daia pe varianta de traseu;

◆reabilitarea lucrărilor de artă, clădirilor și peroanelor;

◆înființarea substațiilor de tracțiune Jilava și Frătești;

◆măsuri pentru protecția mediului: conectivitate ecologică și sisteme de alertare a faunei.

Executantul proiectului este Asocierea RailWorks (Arcada Company S.A. – Alstom Transport S.A.), care a câștigat licitația organizată de CFR, valoarea contractului este de circa 2,2 miliarde lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul MIE/CEF 2021–2027, dar și de la bugetul de stat.