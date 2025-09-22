Deputat Alexandru Andrei: „Modernizarea liniei de cale ferată Giurgiu-București intră în linie dreaptă!”

„Luni, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a emis ordinul de începere a activităților de proiectare pentru modernizarea celui de-al doilea lot al căii ferate Giurgiu-București.
Traseul feroviar vizat de lucrări pentru al doilea lot este alcătuit din două tronsoane:
➮Linia 103 (București Progresu km 5+421 – Giurgiu Oraș km 67+332) – unde se vor executa lucrări de modernizare și electrificare pe o lungime de 61,911 km (cu excepția sectorului Vidra – Comana, 12,02 km, aferent Lotului 1);
➮Linia 106 (Giurgiu Nord km 64+044 – Pod Russe km 69+700) – se vor executa lucrări de modernizare și electrificare pe o lungime de 5,656 km.
Printre cele mai importante lucrări prevăzute în acest proiect se numără:
◆modernizarea și electrificarea întregii linii feroviare;
◆dublarea liniei între Daia și Frătești;
◆construirea viaductului Daia pe varianta de traseu;
◆reabilitarea lucrărilor de artă, clădirilor și peroanelor;
◆înființarea substațiilor de tracțiune Jilava și Frătești;
◆măsuri pentru protecția mediului: conectivitate ecologică și sisteme de alertare a faunei.
Executantul proiectului este Asocierea RailWorks (Arcada Company S.A. – Alstom Transport S.A.), care a câștigat licitația organizată de CFR, valoarea contractului este de circa 2,2 miliarde lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul MIE/CEF 2021–2027, dar și de la bugetul de stat.
Ca și în cazul Lotului 1, obiectivul investiției îl constituie creșterea atractivității și competitivității transportului feroviar prin servicii de calitate pentru pasageri, reducerea timpilor de parcurs, sporirea siguranței în exploatare și integrarea infrastructurii românești în rețeaua europeană de transport.”
Deputat Alexandru Andrei