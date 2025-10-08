Comunicat/Anunț de presă începere proiect: „Dezvoltarea activității societății THERMO WOOD MANUFACTURING SRL prin achiziția de echipamente performante”

Comunicat/Anunt de presa începere proiect

„Dezvoltarea activitatii societatii THERMO WOOD MANUFACTURING SRL prin achizita de echipamente performante”

Octombrie, Localitatea Mihăileşti

Beneficiarul THERMO WOOD MANUFACTURING SRL anunta inceperea proiectului „Dezvoltarea activitatii societatii THERMO WOOD MANUFACTURING SRL prin achizitia de echipamente performante.”, SMIS 327595, Finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza Ctr. Finanțare nr. 442/12.09.2025, Prioritate de Investiți: P1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific – RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), încheiat cu AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului este cresterea sustenabila si a competitivității economica a societatii prin realizarea unei activitati productive si crearea de noi locuri de munca in domeniul prestari serviciilor de slefuire fronturi lemn/MDF. Investiția se încadrează în domeniul de activitate identificat prin clasa Cod CAEN 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Crearea unei noi unitati de prestari servicii de slefuire fronturi lemn/MDF prin dotarea unității cu echipamente specializate in vederea indeplinirii obiectivului propus prin proiect. Obiectiv ce va fi îndeplinit prin achiziționarea de echipamente inovatoare în domeniul serviciilor de slefuire fronturi lemn/MDF, respectiv:

Centru industrial de slefuire – 1 buc.

Sistem panou fotovoltaic – 1 buc.

Software suplimentar centru industrial de slefuire – 1 buc.

Led industrial -2 buc.

Scaun cu rotile persoane cu dizabilitati (1 buc) (contributie la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea).

2. Promovarea de masuri de internationalizare si de digitalizare a activitatii, precum si masuri care conduc la implementarea si certificarea de servicii si procese, dupa cum urmeaza:

Participarea societatii la un targ international, în calitate de expozant si anume la un targ din domeniul productiei de mobila;

Digitalizarea activitatii de slefuire a panourilor din lemn/MDF prin convertirea proceselor necesare desfasurarii activitatii propuse prin proiect dinspre manual spre automat;

Certificare de serviciu: Servicii de slefuire MDF si lemn;

Certificare proces de slefuire mobilier din lemn sau MDF;

3. Promovarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, masuri de economie circulara si asigurarea a egalitatii de sanse si tratament prin:

Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin utlizarea surselor regenerabile de energie și achiziționarea echipamentelor eficiente energetic, inclusiv retehnologizare/minimizarea la sursă a deșeurilor generate;

Adaptarea infrastructructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor achiziționate prin proiect pentru accesul și operarea de către persoanele cu dizabilități;

Crearea de noi locuri de munca odata cu implementarea proiectului de investitii, respectiv un loc de munca prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate ce are varsta de peste 50 de ani sau nu a mai avut un loc de munca stabil renumerat in ultimele 6 luni, insa acest aspect nu exclude nici celelalate categorii de persoane defavorizate;

Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului, cat si in echipa de operare a investitiei.

Rezultate așteptate:

Proiect implementat conform documentatiei propuse: Documentatie proiect elaborata: cerere de finantare elaborata; plan de afaceri elaborat, etc;

Dotarea cu 6 active corporale/necorporale;

Certificarea serviciului care se caracterizeaza prin Servicii de slefuire MDF si lemn;

Certificarea procesului care se caracterizeaza prin Certificare conformitate proces de slefuire mobilier din lemn sau MDF;

Participare ca expozant la un targ international;

La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar.

Valoarea totală a proiectului: 309.337,69 Euro

Valoare finantare UE: 167.790,00 Euro

Valoare finantare bugetul national: 29.610,00 Euro

Valoare cofinantare eligibila beneficiar: 49.350,00 Euro

Valoare cofinantare neeligibila beneficiar: 62.587,69 Euro

Data începerii proiectului: 12.09.2025

Data finalizării proiectului: 11.09.2026

Proiectul se implementează în Regiunea Sud Muntenia, Loc. Mihăilești, Oraș Mihăilești, Strada COMPLEXULUI, Nr. 104, Judet Giurgiu.

Informatii suplimentare se pot obtine de la ISBASESCU LIANA, Administrator

Telefon: 0722819283, Email: thermowood.romania@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/termotratare/about_details?locale=ro_RO

Pagina web: https://www.thermowood.ro/scurta-descriere-a-proiectului-dezvoltarea-activitatii-societatii-thermo-wood-manufacturing-srl-prin-achizita-de-echipamente-performante/