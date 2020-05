Polițiștii giurgiuveni au pus în aplicare 5 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise pe numele a 5 bărbați din comuna Clejani, județul Giurgiu, condamnați la pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice și infracțiunii de lovire.

În data de 7 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și Secției nr. 6 Poliție Rurală Mihăilești, cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale au organizat și executat o acțiune pe linie de urmăriți, pe raza comunei Clejani, județul Giurgiu, care a vizat punerea în executare a unor mandate de arestare preventivă.

Cu această ocazie au fost depistați 5 bărbați, cu vârstele cuprinse între 26 și 40 de ani, toți din comuna Clejani, județul Giurgiu, pe numele cărora Curtea de Apel București a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.

Astfel, 4 dintre aceștia sunt condamnați la 1 an și 6 luni, 1 an, 7 luni și 23 zile, 1 an, 5 luni și 12 zile, respectiv 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar altul este condamnat la 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire.

Cele cinci persoane depistate au fost conduse la sediul unității de poliție pentru întocmirea documentației necesare, ulterior fiind depuse în cadrul Penitenciarului Giurgiu.