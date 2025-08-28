Dr. Emanuela Mitrache medic specialist ORL în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, crede că „medicina nu doar salvează vieți, ci schimbă vieți!”

„La Spitalul Județean Giurgiu vedem zilnic pacienți cu probleme foarte diferite, unele mai simple, altele mai complexe. Vă povestesc astăzi despre un pacient care a venit la noi cu o răgușeală care nu trecea de mai bine de 6 luni.

Primul pas a fost să facem un examen fibroscopic – o cameră subțire introdusă prin nas, care ne arată corzile vocale. Acolo am văzut o formațiune pe coarda vocală stângă (foto 2).

Pentru a înțelege mai bine situația, am completat investigațiile cu un CT al gâtului, realizat pe baza unui simplu bilet de trimitere, deci fără bani în plus pentru pacient.

Apoi, în timpul internării, am făcut ceea ce noi numim laringoscopie suspendată. Asta înseamnă că am introdus un tub special până la nivelul laringelui, astfel încât să putem vedea foarte clar corzile vocale. Am identificat tumora (acea „gălușcă” roșiatică din partea stângă a imaginii) și am luat probe pentru biopsie.

Foto 2

Biopsia este esențială – doar așa aflăm exact despre ce fel de formațiune este vorba și putem alege tratamentul potrivit.

Povestea acestui pacient este și un mesaj pentru cei care cred că astfel de proceduri se fac doar în spitale mari, din centre universitare. Se fac și la Giurgiu. Avem aici echipa și aparatura necesare pentru a oferi pacienților investigații și îngrijiri la nivel înalt, aproape de casă.

Evident, există și cazuri care trebuie trimise mai departe, în centre universitare, pentru tratamente complexe sau intervenții ce depășesc competența unui spital județean de urgență. Dar primul pas – diagnosticul – poate fi făcut aici, rapid și corect.

Mulțumiri multe echipei de anestezie, care a făcut posibilă această intervenție (în premieră pentru spital), șefului blocului operator pentru condițiile excelente și conducerii spitalului pentru achiziția de aparatură de înaltă performanță, care face posibile aceste intervenții moderne și sigure.