Dr. Emanuela Mitrache medic specialist ORL în Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, crede că „medicina nu doar salvează vieți, ci schimbă vieți!”

Cele mai bune argumente ce pot convinge un pacient să se prezinte la medic la primele simptome ale bolii sunt exemplificarea unor cazuri cu care iau contact. În aceste rânduri asta facem și noi, dând cuvântul doamnei Dr. Emanuela Mitrache (foto 1), medic specialist în ORL din cadrul Spitalului Județean Giurgiu, pe care v-am prezentat-o de curând într-o ediție a cotidianului nostru, alături de dr. Constantin Borș, medic șef în cadrul aceleiași secții.
Foto 1
Un cadru medical care e deajuns să zâmbească pentru a te face să te simți mai bine. Un medic ce s-a lăsat convins de o frază a binecunoscutului serial de televiziune „Anatomia lui Grey”:
„Am nevoie de un motiv să cred că medicina nu doar te coase și te trimite acasă. Am nevoie să cred că medicina nu doar salvează vieți, ci schimbă vieți…” Și de atunci doamna dr. Emanuela încearcă să schimbe vieți, reparând oameni.
Și pentru că tot vorbeam de exemple, doamna Doctor Mitrache ne oferă ca exemplu un anume caz din cariera domniei sale pentru a ne convinge cu toții ce înseamnă să intervii și să tratezi la timp un pacient dar mai ales cât de importamnt este să-i insufli acestuia încrederea de a se prezenta la cabinet, de îndată ce apar primele simptome ale afecțiunii…
„La Spitalul Județean Giurgiu vedem zilnic pacienți cu probleme foarte diferite, unele mai simple, altele mai complexe. Vă povestesc astăzi despre un pacient care a venit la noi cu o răgușeală care nu trecea de mai bine de 6 luni.
Primul pas a fost să facem un examen fibroscopic – o cameră subțire introdusă prin nas, care ne arată corzile vocale. Acolo am văzut o formațiune pe coarda vocală stângă (foto 2).
Pentru a înțelege mai bine situația, am completat investigațiile cu un CT al gâtului, realizat pe baza unui simplu bilet de trimitere, deci fără bani în plus pentru pacient.
Apoi, în timpul internării, am făcut ceea ce noi numim laringoscopie suspendată. Asta înseamnă că am introdus un tub special până la nivelul laringelui, astfel încât să putem vedea foarte clar corzile vocale. Am identificat tumora (acea „gălușcă” roșiatică din partea stângă a imaginii) și am luat probe pentru biopsie.
Foto 2
Biopsia este esențială – doar așa aflăm exact despre ce fel de formațiune este vorba și putem alege tratamentul potrivit.
Povestea acestui pacient este și un mesaj pentru cei care cred că astfel de proceduri se fac doar în spitale mari, din centre universitare. Se fac și la Giurgiu. Avem aici echipa și aparatura necesare pentru a oferi pacienților investigații și îngrijiri la nivel înalt, aproape de casă.
Evident, există și cazuri care trebuie trimise mai departe, în centre universitare, pentru tratamente complexe sau intervenții ce depășesc competența unui spital județean de urgență. Dar primul pas – diagnosticul – poate fi făcut aici, rapid și corect.
Mulțumiri multe echipei de anestezie, care a făcut posibilă această intervenție (în premieră pentru spital), șefului blocului operator pentru condițiile excelente și conducerii spitalului pentru achiziția de aparatură de înaltă performanță, care face posibile aceste intervenții moderne și sigure.
Și un sfat important: dacă răgușeala persistă mai mult de 2-3 săptămâni, nu o ignorați. Mergeți la un consult ORL. În multe cazuri este doar o inflamație sau un polip, dar uneori poate fi semnul unei afecțiuni mai serioase, unde timpul contează enorm.”
La toate cele de mai sus nu credem că ar mai fi ceva de adăugat, poate doar dorința noastră sinceră de a avea în preajmă oameni pregătiți ca dr. Emanuela Mitrache, dispuși să ne ajute în momentele de cumpănă ale stării noastre de sănătate.
(Florian Tincu)