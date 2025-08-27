Bulă a coborât din bancuri, direct la Giurgiu! Un individ dintr-o comună a județului și-a ținut bunicul mort, în casă, luni de zile, ca să-i încaseze pensia!

Ce până ieri părea doar o glumă macabră, cea cu Bulă care după ce bunică-sa murise, el a continuat să o țină la fereastră ca să-i încaseze pensia, a devenit realitate în comuna Malu din județul Giurgiu.
Polițiștii au descoperit astăzi, un caz de-a dreptul șocant, dar care seamănă suspect de bine cu faimosul banc: un bărbat de 45 de ani și-a ținut tatăl decedat, de 84 de ani, în casă, luni întregi, timp în care a ridicat liniștit, pensia bătrânului.
Tărășenia a ieșit la iveală, după un scandal de familie, după cum susțin cei din Inspectoratul de Poliție Giurgiu. Un bărbat din comună a chemat poliția, reclamând că nepotul său nu îl lasă să-și viziteze cumnatul. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, au făcut o descoperire cutremurătoare. Agenții l-au găsit în locuință pe „bunicul care, oficial, era încă viu în evidențele Casei de Pensii, dar nu și în realitate”.
Bătrânul de 84 de ani, era mort de multe luni , dar fiul său continua să îi încaseze pensia.
Fiul decedatului, nu anunțase moartea tatălui, survenită încă din ianuarie 2025. În schimb, lună de lună, el ridica banii de pensie ai acestuia.
Cadavrul bătrânului a fost examinat. Nicio urmă de violență. Necropsia a confirmat: moarte naturală! Evident, gluma s-a terminat prost: dosar penal pentru înșelăciune și nedenunțare.
Localnicii nu-și revin din uimire. Așa ceva nu au mai auzit niciodată, decât în filme horror sau în… bancuri!
Cazul rămâne deschis, iar giurgiuvenilor nu le vine să creadă că ceva atât de bizar s-a petrecut chiar în vecinătatea lor!
Concluzia anchetatorilor a fost că fiul bătrânului decedat nu a fost bătut de inspirație, ci de… disperare financiară! Așa că a considerat că „bunicul poate încă să contribuie la bugetul familiei”, chiar și dincolo de viață.
Concluzia noastră este că Bulă a coborât din bancuri direct la Giurgiu!
Morala? Bancurile cu Bulă trebuie să rămână în manualele de umor, nu în practica de zi cu zi. Că altfel, de la „am stat cu bunica” se ajunge rapid la „am stat cu… poliția”!
(Cityzen)
Sursă: IPJ Giurgiu
–––––––––––––––––––––––––––––––-
N.B. Un caz similar, relatat de cei de la spynews, se întâmpla în 29 august 2015 când într-un sat din Teleorman, un bărbat de 49 de ani ș
Foto: spynews arhivă