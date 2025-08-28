Declarația săptămânii – Prof. dr. Cosmin CORENDEA, Deputat în Parlamentul României

„Diplomația română nu poate fi reformată prin ipocrizie și dublu standard. Profesionalizarea se realizează prin respectarea legii și valorizarea specialiștilor”, a transmis Federația Națională a Sindicatelor din SAdministrație (FNSA) în comunicatul său.
„Mă bucură să văd o reacție imediată din partea FNSA, privind amatorismul și vânzarea politică care caracterizează nu doar activitatea de la Ministerul de Externe, ci întreaga politica externă românească actuală!
M-aș bucura să văd și o susținere publică din partea FNSA a interpelărilor și a moțiunilor simple care vor urma foarte curând, împotriva “activității” d-nei ministru…(oh, da – ele urmează , întrebarea este dacă mai apucăm).
“Este o mare diferență între un amator de politică externă și a face politică externă…”
Parcă am spus asta, nu?
Mergem înainte!”