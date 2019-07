În prezența lui Liviu Mușat, director ADR Sud Muntenia, miercuri, 24 iulie, în sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu s-au semnat contractele de finanțare pentru două proiecte cu finanțare nerambursabila, cel mai important fiind „ Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, POR 2017/6/6.1/SUERD/1. Obiectivul principal al proiectului îl constituie Modernizarea drumului judeţean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stăneşti – Gara Chiriacu – Toporu – limită judeţ Teleorman.

În prezent, starea tehnică a drumului județean 503 este necorespunzătoare identificându-se foarte multe deficienţe, modernizarea acestuia fiind prioritară pentru noi, la nivel de județ.

Având în vedere că drumul județean leagă localități cu mare potențial agricol, agro–turistic și comerț (zone turistice deosebit de pitorești), modernizarea acestuia are multe consecințe benefice pentru dezvoltarea zonei.

Modernizarea drumului județean DJ 503 se integrează în inițiativele de la nivel național, regional, județean și local de a asigura creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, dar și la îmbunătățirea mobilității și a multimodalității în regiunea Dunării.

„Avem de semnat două contracte deosebit de importante pentru județul nostru; este vorba despre DJ 503, finanțat prin POR Axa 2014 – 2020, și modernizarea Școlii din Colibași. DJ 503 este un drum foarte important pentru județul Giurgiu, este un angajament al meu față de primarul din comuna Toporu, pe care nu am reușit să îl onorez până la acest moment. A durat mai mult, dar mă bucur că, în final, am reușit semnarea acestui contract. Este un drum important pentru că leagă județul Giurgiu de județul Teleorman. La momentul de față, drumul este într-o stare deplorabilă, pentru că sunt foarte mulți ani de când nu s-a intervenit pe acest drum. Are o importanță mare pentru județul Giurgiu, mai ales că zona respectivă este preponderent agrară, și cu potențial de dezvoltare în agroturism”, preciza, în deschiderea conferinței de presă prilejuite de semnarea celor două proiecte, președintele CJ Giurgiu, Marian Mina.

Valoarea proiectului este de 60,329 milioane lei, din care aproape două milioane au reprezentat proiectarea, restul fiind strict pentru reabilitarea celor 32,187 km de drum județean.

„Vreau să îi felicit pe colegii din Consiliul Județean care au muncit la acest proiect, este o reușită, și îi mulțumesc și domnului director Liviu Mușat pentru sprijin. Sper ca, în perioada următoare, să reușim să semnăm și finanțarea pentru Proiectul de reabilitare, modernizare Ambulatoriu Spital Județean, un proiect de peste 10 milioane de lei”, a mai adăugat președintele CJ.

Durata lucrărilor pentru DJ 503 este estimată la 24 de luni, un termen considerat de directorul ADR Sud Muntenia ca fiind unul extrem de ambițios.

„Este cel mai mare contract de finanțare pe acest Program Operațional, pe județul Giurgiu. Nu întâmplător aparține CJ, și, așa cum spunea și domnul președinte, a ieșit mai greu din Minister, dar sunt convins că vor fi mult mai motivați cei din echipa de implementare să îl termine mai repede! Sperăm că și proiectul pentru DJ 504 va obține finanțare, cu eforturile conjugate pe care le facem, și sperăm ca și acest drum să se finanțeze”, a precizat Liviu Mușat.

Școala de la Colibași este a doua care intră la finanțare, valoarea proiectului este de 7,085 milioane lei, sumă nerambursabilă. Durata proiectului este de 91 de luni, fiind demarat încă din 2015.