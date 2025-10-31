Halloween: Originile, semnificația și cum a cucerit România

vineri, octombrie 31, 2025
Halloween-ul, sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie, a devenit în ultimii ani tot mai prezent în viața românilor. Cu costume spectaculoase, dovleci sculptați și tradiția „trick or treat”, această sărbătoare are rădăcini mult mai vechi decât ne-am imagina.

Originea Halloween-ului
Halloween-ul își are originea în vechile sărbători celtice, în special Samhain, care marca sfârșitul verii și începutul anului nou celtic. Celții credeau că în noaptea de 31 octombrie granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor se subția, iar spiritele morților reveneau pe pământ. Pentru a se proteja de aceste spirite, oamenii aprindeau focuri ritualice și purtau costume înfricoșătoare.

Mai târziu, sărbătoarea a fost influențată de tradițiile creștine, fiind legată de Ziua Tuturor Sfinților, sărbătorită pe 1 noiembrie, iar denumirea „Halloween” provine din expresia engleză „All Hallows’ Eve” (Ajunul Tuturor Sfinților).

Semnificația Halloween-ului
De-a lungul timpului, Halloween-ul a evoluat de la o sărbătoare religioasă și ritualică la un prilej de distracție, cu costume, petreceri și jocuri. Dovlecii sculptați, numiți „jack-o’-lanterns”, simbolizează spiritele care trebuiau alungate, iar tradiția „trick or treat” are rădăcini în obiceiul medieval de a merge din casă în casă pentru a cere mâncare sau bani în schimbul rugăciunilor pentru sufletele morților.

Halloween-ul în România
În România, Halloween-ul a devenit popular în special în ultimii 15–20 de ani, fiind introdus prin filme, seriale și magazinele internaționale. Deși inițial era privit ca o sărbătoare „străină”, astăzi mulți români, mai ales copii și tineri, o sărbătoresc cu entuziasm. În școli și centre comerciale apar decoruri tematice, iar petrecerile costumate au devenit o tradiție modernă.

Pe de altă parte, în România există și tradiții locale legate de morți și spirite, cum ar fi „Noaptea de Sânziene” sau ritualurile de pomenire a celor adormiți, care au unele paralele cu Halloween-ul, ceea ce face tranziția către această sărbătoare mai firească.

Astfel, Halloween-ul reușește să îmbine tradiții străvechi cu moda globală, oferind românilor o ocazie de distracție și creativitate, dar și de reflecție asupra trecutului și a legăturii noastre cu cei dragi plecați.

