Două cazuri de pestă porcină în judeâul Giurgiu. Măsurile ce trebuie luate de urgență…

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, prin intermediul directorului adj. dr. Mădălina Stocheci Florescu (foto) informează proprietarii/deținătorii de porcine, atât din exploatațiile comerciale cât și din gospodăriile populației, despre situația referitoare la cazurile de pestă porcină africană în județul Giurgiu.
Astfel la data de 03.10.2025, pe raza județului Giurgiu evoluează un număr de 2 focare în exploatații nonprofesionale, unul în localitatea Buturugeni (declarat în 10.09.2025) și unul în localitatea Hulubești (declarat la data de 01.10.2025).
Focarul din localitatea Buturugeni a fost declarat pe un efectiv de 12 suine, dintre care una a prezentat semne clinice de boală ce puteau fi atribuite Pestei Porcine Africane, motiv pentru care medicul veterinar de liberă practică împuternicit a prelevat o probă de sânge EDTA, afluită către LSVSA Giurgiu, cu rezultate pozitive în urma testării prin RT-PCR.
La confirmarea focarului, reprezentanții DSVSA Giurgiu s-au deplasat la adresa focarului unde au intervenit pentru limitarea răspândirii PPA; Suinele au fost evaluate din punctul de vedere al greutății, eutanasiate și ridicate în vederea neutralizării prin metode alternative (îngropare) în loc avizat, urmată de dezinfecția riguroasă a exploatației și a tuturor obiectelor potential contaminate.
Focarul din localitatea Hulubești a fost declarat în urma recoltării setului de organe de la o suină găsită moartă într-o exploatație non-profesională.
Reprezentanții DSVSA Giurgiu împreună cu reprezentanții UAT Călugăreni au ridicat cadavrul în vederea ecarisării prin metode alternative (îngropare), au efectuat dezinfecția riguroasă a exploatației și a tuturor obiectelor potential contaminate. Pentru a evita diseminarea virusului, setul de organe a fost prelevat înainte de îngroparea cadavrului.
Exploatațiile care dețin suine, aflate în zona de protecție (3 km) și în zona de supraveghere (10 km) în jurul focarelor sunt vizitate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea de examene clinice în vederea depistării altor suine eventual bolnave și pentru evitarea extinderii virusului la alte effective.
Cauzele principale de apariție a focarelor P.P.A sunt: nerespectarea regulilor minime de biosecuritate de către proprietarii de suine, achiziționarea de porcine de la persoane necunoscute, neanunțarea cazurilor de îmbolnăvire la suine sau anunțarea tardivă a acestora, sacrificarea de porcine bolnave fără anunțarea medicului veterinar și efectuarea de monte naturale cu vieri neautorizați sau artificiale cu personal neautorizat sanitar veterinar.
„D.S.V.S.A. Giurgiu – ne mai spunea dr. Mădălina Stocheci – depune eforturi pentru prevenirea reapariției bolii pe teritoriul județului, principalele măsuri întreprinse fiind următoarele”:
– aplicarea imediată, încă din faza de suspicionare a bolii, a măsurilor prevăzute de legislația în vigoare (punerea exploatațiilor sub supraveghere oficială, eutanasierea animalelor afectate de boală, ecarisarea acestora conform prevederilor legale, dezinfecția exploatațiilor afectate);
– verificarea periodică a exploatațiilor nonprofesionale considerate cu risc major în apariția bolii.
„În ciuda tuturor eforturilor depuse se constată că reapariția bolii pe teritoriul județului și ulterior extinderea focarelor de boală are ca principală cauză nerespectarea de către crescătorii din gospodăriile populației, a regulilor minime de biosecuritate și a normelor sanitare veterinare ce reglementează comerțul cu porcine ”- ne-a mai precizat dr. Mădălina Stocheci.
„Subliniem faptul că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc”.
Sursa: DSVSA Giurgiu