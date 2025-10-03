Doamna Maria GAROAFĂ a împlinit 101 ani

101 ani de viață, în aplauzele comunității…!
O aniversare deosebită a avut loc joi, 2 octombrie în municipiul Giurgiu. Profesoara pensionar Maria Garoafă a împlinit venerabila vârstă de 101 ani.
Prilej cu care primarul Adrian Anghelescu i-a făcut sărbătoritei o vizită oferindu-i o diplomă de recunoștință, tradiționalul buchet de flori, un binemeritat tort aniversar , șampanie și un cadou constând în suma de 1000 de lei.
Un semn modest de răsplată pentru întreaga dumneaei viață, și contribuția avută pe tărâmul educației, un exemplu de profesionalism și probitate morală pentru multe generații din rândul comunității noastre.
Vizibil emoționată, d-na Maria Garoafă a mulțumit primarului Anghelescu pentru darurile făcute, mărturisind că secretul longevității sale este, cităm: „să te bucuri de fiecare zi și să mulțumești lui Dumnezeu tot timpul”.
Domnia sa a povestit primului edil al municipiului un fragment din perioada în care a predat elevilor din mai multe școli, amintindu-și cu nostalgie de o serie de colegi de catedră cât și de perioada în care a început să predea la Liceul „Ion Maiorescu„ și evident de personalitatea directorului colegiului, din acele vremuri, distinsul profesor Savin Popescu.
Mulâimind pentru vizită și daruri, doamna profesor Maria Garoafă confirma că în ciuda vârstei , se bucură de sănătate un merit avându-l copiii și familia acestuia.
La rândul nostru îi urăm d-nei profesor multă sănătate, o bătrânețe tihnită și lipsită de griji, și cât mai multe aniversări de acum înainte!
Sursa: Primăria Giurgiu