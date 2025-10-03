Codul portocaliu de vânt puternic se menține astăzi, până aproape de miezul nopții!

După cum ne-a informat reprezentantul Prefecturii Giurgiu, până la ora prânzului, la nivelul județului Giurgiu nu au fost semnalate probleme deosebite, în urma manifestării Codului portocaliu de vânt puternic, cu excepția celor transmise de către purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu.
Precizăm că în județul Giurgiu, Codul portocaliu este în vigoare până în această seară, la ora 23.00.
Instituția Prefectului , respectiv prefectul Ion Ghimpețeanu, menține în permanență legătura cu inspectorul general al ISU Giurgiu și cu șeful DSU, prin intermediul grupului de prefecți, cu privire la evoluția situației avertizate.
În cazul în care vor fi semnalate efecte negative generate de condițiile meteorologice extreme, ele vor fi anunțate din timp.