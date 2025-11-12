Deputat Alexandru Andrei: Am votat astăzi, în ședința Camerei Deputaților, proiectul de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti, drept avans, la semnarea promisiunii de vânzare sau de cumpărare a imobilelor.

„La un an de la celebrul scandal ”Nordis”, am votat astăzi, 12 noiembrie, în ședința de plen a Camerei Deputaților, proiectul de lege inițiat de colegul liberal Florin Roman prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor.

◆”Convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare.

◆Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din preț, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de rezervare.

◆În situația în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenției de rezervare”, stipulează proiectul.

Pe scurt, aceasta înseamnă că avansurile vor fi limitate în funcție de stadiul lucrării, iar banii vor fi depuși într-un cont bancar dedicat, folosit exclusiv pentru acel proiect.

– 5% la semnarea promisiunii

– 25% la finalizarea structurii

– 20% la finalizarea instalațiilor.

Anterior, proiectul a fost adoptat și de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional în acest caz.

Urmează acum ca noua lege să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.”

Deputat Alexandru Andrei