Ciclonul „Barbara” lovește România. Cod roșu în județul Giurgiu cu precipitații de până la 120 l/mp…De ce acest nume de botez…

În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean „Barbara”. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, inclusiv pentru București.

Astfel, avertizarea care intră în vigoare la ora 21.00, vizează Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. F enomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar urma să plouă în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

Astfel, de marți seară ora 21:00 până miercuri la ora 15.00, vor fi ploi torențiale și abundente în Capitală și în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov și Giurgiu.

Aici, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat chiar 120…140 l/mp!!

Autoritățile se tem că efectele inundațiilor ar putea fi la fel de puternice ca în Bulgaria. Acolo dezastrul se poate vedea în fiecare colț al stațiunilor de pe litoral, afectate de viituri. În doar câteva ore, a plouat cât pentru trei luni, spun autoritățile. Oamenii au încercat disperați să scoată apa cu pompe, dar în zadar.

Ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov, a confirmat că cel puțin trei persoane au murit în urma inundațiilor severe din stațiunea Elenite.

„Una dintre victime este un polițist de frontieră implicat în operațiunile de salvare, o alta este un operator de excavator care lucra la îndepărtarea resturilor, iar a treia victimă este un muncitor prins într-o cameră de hotel de la parter în timpul primului val de viitură”, a declarat Mitov într-o conferință de presă la Nessebar.

Case, drumuri, poduri și mașini au fost distruse. A fost declarată stare de urgență în mai multe orașe iar echipele de salvatori lucrează, fără încetare, pentru a-i ajuta pe sinistrați.

Evacuarea celor care refuză să-și părăsească locuințele a fost o adevărată provocare pentru autorități.

De ce „Barbara”?

„Barbara” face parte din lista oficială de nume acceptate pentru ciclonii tropicali în bazinul respectiv (de exemplu Pacific Est sau Atlantic).

Odată ce furtuna primește acest nume, acesta o va purta până la dispariția sistemului sau până când i se retrage denumirea în cazurile excepționale (de exemplu când furtuna a provocat pagube deosebite și denumirea este retrasă).

Implicații practice

Comunicare mai clară: un nume al ciclonului facilitează informarea publicului și coordonarea instituțiilor care răspund la dezastre. Evitarea confuziei: în sezonul furtunilor, numele ajută să se distingă mai ușor între mai multe sisteme active. Memorabilitate: oamenii își amintesc mai ușor despre furtuna „Barbara” decât un cod numeric

(Jurnal)