Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.07.2021:
|UAT
|‰*
|JUDEŢ GIURGIU
|0.02
|HERĂŞTI
|0.45
|IZVOARELE
|0.31
|BUCŞANI
|0.29
|CLEJANI
|0.28
|MUNICIPIUL GIURGIU
|0.02
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0.00
|BĂNEASA
|0.00
|BOLINTIN-DEAL
|0.00
|BULBUCATA
|0.00
|BUTURUGENI
|0.00
|CĂLUGĂRENI
|0.00
|COLIBAŞI
|0.00
|COMANA
|0.00
|COSOBA
|0.00
|CREVEDIA MARE
|0.00
|DAIA
|0.00
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0.00
|FRĂTEŞTI
|0.00
|GĂISENI
|0.00
|GĂUJANI
|0.00
|GHIMPAŢI
|0.00
|GOGOŞARI
|0.00
|GOSTINARI
|0.00
|GOSTINU
|0.00
|GRĂDINARI
|0.00
|GREACA
|0.00
|HOTARELE
|0.00
|IEPUREŞTI
|0.00
|ISVOARELE
|0.00
|JOIŢA
|0.00
|LETCA NOUĂ
|0.00
|MALU
|0.00
|MÂRŞA
|0.00
|MIHAI BRAVU
|0.00
|OGREZENI
|0.00
|OINACU
|0.00
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0.00
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0.00
|PRUNDU
|0.00
|PUTINEIU
|0.00
|RĂSUCENI
|0.00
|ROATA DE JOS
|0.00
|SĂBĂRENI
|0.00
|SCHITU
|0.00
|SINGURENI
|0.00
|SLOBOZIA
|0.00
|STĂNEŞTI
|0.00
|STOENEŞTI
|0.00
|TOPORU
|0.00
|ULMI
|0.00
|VALEA DRAGULUI
|0.00
|VÂNĂTORII MICI
|0.00
|VĂRĂŞTI
|0.00
|VEDEA
|0.00