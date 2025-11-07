Astăzi, la Congresul PSD, Sorin Grindeanu a fost ales oficial Președintele Partidului Social Democrat cu peste 99% voturi! Vezi în Link ce a spus Liviu Dragnea despre Grindeanu…

De astăzi Sorin Grindeanu a devenit oficial noul președinte al PSD. El a fost votat, în cadrul congresului organizat la Romexpo, de nu mai puțin de 99,18% dintre cei peste 3.000 de delegați.

Echipa pe care Grindeanu o propune este formată din cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

Cei cinci prim-vicepreședinți sunt: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu și Ionuț-Florin Pucheanu, alături de Corneliu Ștefan.Din echipa sa mai face parte secretarul general Iulian Claudiu Manda.

Opt vicepreședinți vor fi pe zone: Dragoș Benea – nord-est, Francisk-Iulian Chiriac – sud-est, Marius Dunca – centru, Gabriela Firea – București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea – sud, Laurențiu Nistor – vest, Constantin Rădulescu – sud-vest și Gabriel Zetea – nord-vest.

Alți 12 vicepreședinți vor fi aleși pe domenii: Daniel Băluță – administrație publică, Gheorghe Cârciu – identitate națională și diaspora,

Mihnea Costoiu – educație, cercetare, digitalizare și AI, Vasile Dîncu – afaceri europene, apărare și siguranța populației, Andrei Dolineaschi – economie și antreprenoriat, Doina Fedorovici – muncă și protecție socială, Aladin Georgescu – investiții și fonduri europene, Dumitrița Gliga – mediu și energie, Romeo-Daniel Lungu – agricultură, dezvoltare rurală și turism, Silvia Mihalcea – strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare, Gheorghe Șoldan – dezvoltare regională și infrastructură, Diana Tușa – politici publice și justiție.

„De astăzi pornim la drum” – a mai spus Grindeanu. ”Avem foarte multă muncă de făcut. Forța pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. Nu trebuie să inventăm nimic nou. Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna. Să stăm aproape de oameni și să facem politici publice pentru români. Uniți pentru români puternici doar împreună” – a mai spus Sorin Grindeanu după anunțarea rezultatului.

El i-a atacat pe partenerii din Coaliție: „Se mint că sunt de dreapta, deși au lucrat toată viața la stat Să înțeleagă cei de dreapta, nu poți să crești economia doar cu tăieri și austeritate, se mint că sunt de dreapta deși au lucrat toată viața la stat”, a spus Grindeanu.

În timpul discursului său, președintele ales al PSD a mai transmis că nu va mai accepta niciun pachet de măsuri guvernamentale care nu conțin măsurile Partidului său, de relansare economică.

PSD elimină eticheta de „progresiști”!

Liderul PSD a anunțat modificarea statutului partidului prin eliminarea etichetei de „progresiști”, subliniind angajamentul față de valorile tradiționale și stânga românească responsabilă.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a precizat Grindeanu.

Ce a spus marele absent, Liviu Dragnea, cu o zi înainte de Congres:

