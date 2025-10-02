Directorul DITL Giurgiu, Laurențiu Țintea, face precizări privind aspecte legislative de interes general din domeniul taxelor și impozitelor locale.

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, membrii Comitetului Județean Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Giurgiu s-au reunit în ședință de lucru la data de 29 septembrie 2025.

Lucrările ședinței au fost conduse de către prefectul județului Giurgiu, Ion Ghimpețeanu, iar tema principală discutată a fost referitoare la aspectele legislative de interes general din domeniul taxelor și impozitelor locale, susținută în mare parte de către directorul Direcției de Impozite și Taxe locale, Laurențiu Țintea.

În acest sens, directorul DITL a analizat modalitățile de calcul, scutirile, obligațiile de declarare, documentele necesare și modalitățile de contestare a actelor emise de organul fiscal local. Impozitul pe clădiri

În ceea ce privește impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice, acesta se calculează prin aplicarea unei cote de impozit, stabilită de consiliul local, asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă depinde de tipul clădirii (rezidențială sau nerezidențială), de materialele de construcție și de suprafața construită desfășurată. Cota de impozitare se situează, de regulă, între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă.

În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (atât rezidențial, cât și nerezidențial), impozitul se determină separat pentru fiecare parte, conform destinației. Actualizarea valorii impozabile se face periodic, iar nedeclararea modificărilor (extinderi, schimbări de destinație) atrage sancțiuni.

Persoanele juridice datorează impozit pe clădiri în funcție de valoarea contabilă a imobilului, stabilită prin raportul de evaluare sau prin evidențele contabile. Cota de impozitare este semnificativ mai mare decât la persoanele fizice, variind între 0,2% și 1,3% din valoarea clădirii, în funcție de hotărârea consiliului local. Dacă societatea nu prezintă raportul de evaluare la termenul prevăzut de lege (5 ani pentru clădirile nerezidențiale), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote penalizatoare de 5% din valoarea clădirii.

Astfel, evidența corectă și actualizarea la timp a evaluărilor este esențială pentru evitarea unei sarcini fiscale excesive. Clădirile mixte deținute de firme se impozitează proporțional, în funcție de utilizarea lor (rezidențial sau nerezidențial). În plus, consiliile locale pot majora impozitul pentru clădirile neîngrijite, abandonate sau aflate în zone protejate, pentru a stimula întreținerea patrimoniului.

Impozitul pe teren

Impozitul pe teren se calculează în funcție de suprafață, rangul localității și zona în care este situat terenul. Valoarea se stabilește pe metru pătrat, iar consiliul local poate majora sau diminua nivelul în limitele prevăzute de Codul Fiscal. Pentru terenurile extravilane utilizate în scop agricol, impozitul depinde de categoria de folosință (arabil, pășune, livadă).

Impozitul pe mijloacele de transport se determină în funcție de capacitatea cilindrică a autovehiculului, pentru fiecare 200 cm³ sau fracțiune, cu valori fixe stabilite de lege și ajustate local.

Mijloace de transport…

Vehiculele electrice sau hibride pot beneficia de reduceri sau scutiri. Proprietarii de mijloace de transport sunt obligați să declare achiziția sau înstrăinarea în termen de 30 de zile la organul fiscal local. Astfel, aceste impozite, deși cu valori mai reduse decât cele pe clădiri, contribuie constant la veniturile UAT și încurajează o gestiune mai responsabilă a resurselor.

Persoanele scutite la plata impozitelor și taxelor locale

Directorul D.I.T.L. Giurgiu a vorbit și despre categoriile de persoane scutite la plata impozitelor și taxelor locale.

”Codul Fiscal prevede o serie de scutiri și reduceri de la plata impozitelor locale, în funcție de situația socială, economică sau juridică a contribuabilului. De exemplu, veteranii de război, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și urmașii eroilor-martiri pot beneficia de scutiri integrale pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent. Persoanele fizice peste o anumită vârstă, cu venituri mici, pot primi reduceri acordate prin hotărâre a consiliului local. De asemenea, există scutiri pentru clădirile folosite de organizații non-profit, unități de cult, școli și spitale publice. Consiliile locale au libertatea de a introduce facilități fiscale pentru a stimula anumite comportamente, precum achitarea anticipată a impozitelor (reduceri de 5-10%) sau investițiile în eficiență energetică. Totuși, acordarea scutirilor nu este automată: contribuabilul trebuie să depună cerere și documente justificative la organul fiscal local.” – a precizat directorul D.I.T.L. Giurgiu, Laurențiu Țintea.

Acesta a subliniat și faptul că toți contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local dobândirea, înstrăinarea sau modificarea bunurilor impozabile (clădiri, terenuri, mijloace de transport). Termenul general este de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Nerespectarea obligației de declarare atrage amenzi contravenționale și impunerea din oficiu.

Important de menționat este și faptul că declarațiile fiscale se depun fie fizic, la ghișeu, fie online, prin platformele puse la dispoziție de UAT. Acestea trebuie să fie corecte, complete și însoțite de documente justificative. În plus, pentru clădirile persoanelor juridice, există obligația de a prezenta periodic rapoarte de evaluare, pentru a reflecta valoarea de piață a imobilului, deoarece lipsa acestora duce la majorarea semnificativă a impozitului.

Documentele necesare variază în funcție de tipul de bun și de tranzacția efectuată. La declararea unei clădiri nou construite, se depun autorizația de construire, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și schița cadastrală. Pentru terenuri, este necesar titlul de proprietate sau contractul de vânzare-cumpărare.

În cazul mijloacelor de transport, se depune cartea de identitate a vehiculului și contractul de achiziție. Toate documentele trebuie să fie în copie și, uneori, însoțite de original, pentru conformitate. Lipsa documentelor sau prezentarea unor acte incomplete determină respingerea cererii sau întârzieri în stabilirea impozitului. De aceea, contribuabilul are responsabilitatea de a verifica și furniza actele cerute de organul fiscal local.

Totodată, contribuabilii au dreptul să conteste actele administrative emise de organul fiscal local (decizii de impunere, somații, titluri executorii). Contestația se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, dar se soluționează de către o structură superioară din cadrul primăriei. Dacă soluția nu este favorabilă, contribuabilul se poate adresa instanței de contencios administrativ. Contestarea nu suspendă de drept executarea obligației fiscale, dar se poate solicita suspendarea în instanță.

Concluzia prezentării a fost că impozitele și taxele locale constituie fundamentul financiar al comunităților și contribuie direct la calitatea vieții cetățenilor. Respectarea obligațiilor de declarare, achitarea la termen și depunerea documentelor corecte asigură o relație transparentă cu administrația publică locală și evită sancțiunile.

În același timp, cunoașterea facilităților și a scutirilor permite contribuabililor să beneficieze de drepturile legale și să își optimizeze povara fiscală. În ansamblu, sistemul de taxe și impozite locale este un echilibru între nevoia de resurse publice și drepturile cetățenilor, iar înțelegerea lui în detaliu ajută la o mai bună participare civică și la dezvoltarea durabilă a comunității.

Nu în ultimul rând, directorul D.I.T.L. Giurgiu a precizat că încasările la bugetul local de anul acesta sunt mai mari, comparativ cu anul precedent, dar insuficiente pentru a susține nevoile bugetare, ceea ce impune realizarea unei reforme a taxelor și impozitelor locale.

Astfel, de la 1 ianuarie 2026 se preconizează că vor intra în vigoare o serie de modificări fiscale, dar acestea vor constitui subiectul unei ședințe viitoare a Comitetului județean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu.

(Jurnal)

Sursa : Prefectura Giurgiu